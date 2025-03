Ramírez está "convencido" de que el equipo logrará los puntos para seguir en Primera

Las Palmas de Gran Canaria, 26 mar (EFE).- El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aseguró este miércoles que está "convencido" de que a final de temporada el equipo amarillo, que está en puestos de descenso, conseguirá los puntos suficientes para seguir en Primera División.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de recoger la Medalla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria concedida al club, Ramírez instó a los aficionados a estar "tranquilos", seguir apoyando al equipo, "confiar en el cuerpo técnico y en los jugadores" y acudir al estadio de Gran Canaria porque "la permanencia pasa por los puntos" que se logren en casa.

"Todo tiene su justa medida. Muchísimos aficionados desearían que desde enero la Unión Deportiva de Las Palmas tuviese la permanencia, pero esto es una competición larga donde están los mejores equipos de fútbol del mundo y Las Palmas forma parte de ella. Éramos conscientes que teníamos que trabajar muchísimo y que esto iba a ser muy largo y duro, pero quedan diez partidos, 30 puntos y estamos a dos de nuestro objetivo", señaló.

Sobre la planificación deportiva del equipo, Miguel Ángel Ramírez dijo que, "objetivamente hablando, la gestión deportiva del equipo es sobresaliente", ya que se ha hecho una plantilla "acorde" al presupuesto del club en la que se ha gastado "incluso más" con todo el esfuerzo posible.

"No recuerdo una UD de Las Palmas donde en un parón de selecciones seis jugadores del equipo hayan ido con sus selecciones. Muy mal no lo hemos podido hacer. No recuerdo cómo tienes un jugador que estando cedido en Las Palmas un equipo como el Chelsea lo compra, cómo viene un jugador del Liverpool cedido o cómo viene un jugador de la Premier que seguramente cuando acabe la temporada tendrá un destino de algún equipo importante", reflexionó.

No obstante, admitió que se han hecho "cosas mal" en la última racha deportiva del equipo, que solo ha sumado tres de los últimos 30 puntos posibles. Pero "será a final de temporada cuando se determine si lo hemos hecho bien o mal", en función de la consecución del objetivo de la salvación o no, apostilló.

La UD Las Palmas "está donde le corresponde en términos presupuestarios" –cuenta con el segundo presupuesto más bajo de la categoría-, por lo que ahora "está en nuestras manos" estar por encima de ese dato porque "nuestra afición y nuestra tierra merece que la Unión Deportiva de Las Palmas continúe en Primera División", declaró Ramírez.

De cara a las cinco 'finales' que afronta la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, el presidente de la entidad amarilla no considera necesario hacer un llamamiento a la afición para que acuda al estadio. "El equipo es lo suficientemente importante dentro de nuestra tierra como para que sea el aliciente suficiente", señaló.

"Tenemos 25.000 abonados", continuó, "de los cuales estamos muy orgullosos y además siempre vienen algunos miles más. No tenemos que hacer ningún llamamiento, estamos encantados con los aficionados que van, porque si van 10.000 serán 10.000 que van a animar y los que están yendo están con el equipo a muerte. Entonces no se trata de que vayan más, se trata de que el equipo gane los partidos".

Sobre las renovaciones pendientes, aseguró que al central Juanma Herzog le quedan dos años más de contrato.

El resto de contratos que finalizan se negociarán "cuando tengamos que hacerlo" y con la premisa de "si se quedan, se quedan, y si no se quedan, vendrán otros", agregó. EFE

phd/jmr/ism