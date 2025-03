Martón no descarta pensar "en otras cosas" además de en la permanencia del Albacete

Albacete, 26 mar (EFE).- El delantero del Albacete Javi Martón no ha descartado "pensar en otras cosas", aparte de la permanencia en Segunda división, si el equipo mantiene la misma dinámica que le ha hecho sumar nueve puntos de doce posibles en las cuatro últimas jornadas.

Lo primero es sumar cuanto antes los 50 puntos necesarios para sellar la permanencia, pero una vez que se consiga "¿Por qué no pensar en otros objetivos?", se ha preguntado Martón este miércoles en una comparecencia pública.

El atacante, cedido por el Athletic Club Bilbao, ha destacado que el ambiente en el seno del equipo manchego es "muy bueno", tras la última victoria a domicilio frente al Sporting de Gijón día y después de haber ganado tres de los últimos cuatro partidos.

Preguntado por la polémica expulsión del jugador del Sporting Róber Pier por un lance en el que estuvo implicado, el delantero del Albacete ha comentado: "Para mí es roja directa porque me adelanto, me pega la patada en el pecho y yo, ya, con el control, me iba hacia la portería solo".

En cuanto a su adaptación al conjunto blanco, ha admitido que le costó al principio porque venía de no jugar "prácticamente nada" y el ritmo de competición no tiene nada que ver con el de entrenamiento".

Además, fue más dificultoso porque no estaba cómodo por querer demostrar su valía y "por hacer cosas de más", pero ha señalado: "En el último partido ya plasmé cosas mías", y ha añadido: "Cada vez estoy mejor, compañeros y cuerpo técnico me están ayudando mucho y esa es la línea que tengo que seguir". EFE

jml/rr/lm