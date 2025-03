'La furia' de Ángela Cervantes, mejor actriz en el Festival de Málaga, llega a los cines

Madrid, 26 mar (EFE).- La actriz Ángela Cervantes ganó el premio a la mejor actriz junto a Miriam Garlo, protagonista de 'Sorda', en el reciente Festival de cine de Málaga. La causa del galardón es el papel que encarna en 'La furia', historia sobre una víctima de violación que se estrenará en cines el viernes.

Cervantes, en una entrevista con EFE con motivo del lanzamiento de la película a la cartelera tras su exitoso paso por el certamen malagueño, del que se llevó tres premios, recuerda aún emocionada "el viaje intenso", tanto propio como de la película, por la capital malagueña; la recepción propició, declara, una "energía muy potente".

Además, compartió premio con su hermano, Álvaro Cervantes, el protagonista de 'Sorda'.

"Es algo que pasa poco, así que lo que quiero hacer es disfrutarlo al máximo y que los premios acompañen a la película porque no son sólo reconocimientos nuestros, sino de todo el equipo", ahonda la actriz barcelonesa.

Asombró en el Festival de Málaga el trabajo de Cervantes en 'La furia', en donde da vida a Alexandra, víctima de violación. El largometraje, debut de Gemma Blasco, profundiza en el trauma que experimenta y en los conflictos que arrecian sobre ella mientras intenta prosperar como actriz y preparar una adaptación teatral del mito de Medea.

Para construir a Alexandra, dice Cervantes, fue fundamental su relación personal con Blasco, amigas desde los 12 años.

Destacan ambas que Alexandra requirió un trabajo interpretativo muy físico que permitió a la actriz, por un lado, disfrutar de un trabajo "muy técnico", pero por otro, convivir con "la tristeza". "Estaba trabajando con un material muy sensible y muy violento", puntualiza.

Blasco cuenta a EFE que con 'La furia' intentó una profundización en la violencia desde un punto de vista humano, pero también cinematográfico.

"La violencia me paraliza en la vida real, y por eso he hecho esta película, porque me permitía un canal por el que transitar por estas emociones y ver las violencias que tenemos alrededor", señala.

Violencias sexuales, la violencia del trauma de Alexandra, la violencia de Medea, la violencia animal... Y la violencia en el personaje del hermano, interpretado por Àlex Monner, la única persona a la que Alexandra se atreve a confesar lo ocurrido. No reacionará como esperaba.

Dice el actor, también premiado en Málaga como mejor interpretación de reparto, que Adrián, su personaje, "está muy desconectado de cómo hacer bien las cosas y de su hermana" porque, tras saber lo sucedido, se posiciona en "el centro de la ecuación" en vez de "retroceder".

La historia de 'La furia' no es la historia de la cineasta, remarca Blasco. "Pero se inspira un poco en una historia mía y de amigas que tengo alrededor", dice.

De aquí provino la necesidad, según sus palabras, de hacer una película sobre las violencias sexuales "con una mirada visceral".

Pensar en las mujeres que las sufren es inevitable. Afirma la directora que siempre intentó que 'La furia' fuera "respetuosa" para las víctimas que puedan ver el largometraje "a pesar de ser incómoda". "Empatizar" con el "proceso traumático" es su propósito, asegura.

Como sostiene Cervantes, "cada proceso es único. Expresar la rabia, la furia y la violencia... ¿Por qué no? Es bonito enseñar referentes de mujeres enfadadas y rabiosas", concluye. EFE

(video)