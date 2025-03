Junts apoya la necesidad de "rearmarse" y exige también a Sánchez un rearme en democracia

Madrid, 26 mar (EFE).- Junts ha coincidido con Pedro Sánchez en la necesidad de "rearmarse" en materia de defensa y seguridad para hacer frente a los cambios geopolíticos, pero ha exigido también un "rearme" en materia de democracia para poder defender "los derechos de todos y todos somos también los ciudadanos de Cataluña".

Con un discurso casi exclusivamente en clave catalana, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha aprovechado la comparecencia de Sánchez para explicar los planes de rearme europeo para cargar contra la derecha y la izquierda "por su obsesión enfermiza" hacia los partidos que priorizan el bienestar de los catalanes.

Y ha insistido en que España no es de los países europeos más avanzados mientras haya 'operaciones Cataluña' y "no pase nada" o haya exiliados "y no pase nada".

De la propuesta europea para movilizar hasta 800.000 millones de euros en defensa y seguridad ha dicho que Cataluña tiene que estar presente en estos planes porque tiene "muchísimo que ofrecer" al contar con talento, capacidad industrial, investigación y "vocación europeísta muy clara". EFE