Herido en el asalto mortal en Navarcles (Barcelona) declara que le dejaron inconsciente

Barcelona, 26 mar (EFE).- El hermano del fallecido durante el asalto en 2021 en una casa de Navarcles (Barcelona) para robar plantas de marihuana, que resultó agredido, ha relatado el brutal ataque que sufrieron ambos: "Me dieron tal golpe que me dejaron inconsciente".

En la tercera sesión del juicio con tribunal popular este miércoles en la Audiencia de Barcelona, el hermano del fallecido ha explicado que quiso socorrerle cuando vio por la ventana que un grupo de cuatro o cinco personas le estaban atacando.

La Fiscalía acusa a cuatro personas de matar a otra al asaltar una casa en Navarcles, en 2021, que tenía un invernadero con plantas de marihuana para consumo propio, y de agredir a otros residentes en el domicilio.

En su escrito, plantea dos acusaciones distintas -una principal y otra alternativa-, con penas de hasta casi 28 años en el primer caso y de alrededor de 16 en el segundo.

Según el ministerio público, los procesados asaltaron violentamente una propiedad en la que sabían que había plantas de marihuana que supuestamente uno de los residentes, el que acabó falleciendo como consecuencia de estos hechos, tenía para consumo propio.

Durante la sesión, el agredido ha testificado que un grupo de varias personas estaba agrediendo a su hermano y salió en su ayuda después de que este hubiera ido primero al exterior al haber sonado la alarma, cuando uno de los asaltantes le roció con un aerosol en los ojos, le pegó un porrazo y lo derribó.

"Quise incorporarme y me volvió a pegar, y otra vez me tumbó, y cuando me di cuenta me estaban pegando tres personas", ha manifestado.

El hermano del fallecido ha explicado que, mientras le agredían, le preguntaban dónde estaba la marihuana, momento en que le golpearon "con un hierro", diferente a una espada de decoración que los asaltantes habían encontrado en el invernadero y que usaron para perpetrar el ataque.

"Estaba de espaldas pero me dieron tal golpe que me dejaron inconsciente", ha manifestado el hombre.

También han declarado la mujer y la hija del fallecido, que han relatado la brutal paliza que los asaltantes le propinaron al difunto y al hermano del mismo, en el que vieron a los atacantes con la espada decorativa, un hacha y un bate de béisbol.

Las dos han relatado que los asaltantes iban "encapuchados y con mascarilla", aunque la esposa del que murió sí ha recordado que entre ellos había una mujer.

La cónyuge del finado ha afirmado que cuando salió al exterior uno de los asaltantes se dirigió hacia ella con un hacha, por lo que regresó al interior de la casa, tras lo que el individuo comenzó a gritarle, con una actitud violenta: "Abre la puerta, hija de puta".

Rápidamente, la mujer trató de tranquilizar a sus nietos, que se encontraban en el interior del domicilio, y llamó al 112, mientras que la hija, de forma paralela, estaba contactando con la Policía Local. EFE

