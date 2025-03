Feijóo a Sánchez: "El que necesita un kit de supervivencia es usted"

Madrid, 26 mar (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles en el Congreso que quien necesita "un kit de supervivencia" es el presidente Pedro Sánchez, quien, a su juicio, no ha presentado un plan para España sobre defensa sino que se ha dedicado a insultar a su partido en la Cámara Baja.

"El que necesita un kit de supervivencia es usted. El plan de Sánchez, lo hemos visto esta mañana, es insultar al Partido Popular", ha afirmado el jefe de la oposición en su turno de réplica al presidente, haciendo referencia al pack doméstico que la Unión Europea (UE) está recetando para poder resistir durante 72 horas a cualquier posible crisis.

Feijóo ha acusado a Sánchez de dedicar 44 minutos a responderle por "una obsesión" con respecto a su persona. Todo ello mientras él tiene sólo "cinco minutos" para hablar de los españoles.

El líder popular ha acusado a Sánchez de haber hecho una intervención "arrogante". "Hoy han podido ver todos los españoles lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está", ha dicho.

Todo ello en un momento en el que "no tiene plan de defensa, no tiene mayoría" y "no tiene consenso en el Gobierno". "Usted ya está de presidente en precario y, además, usted no tiene vergüenza. Cuanto más arrogante se muestra, más al descubierto de sus carencias", ha agregado.

Feijóo ha lamentado que Sánchez no le haya respondido a las preguntas que le ha lanzado en su primera intervención.

"Le vuelvo a reiterar, ¿cuánto dinero tiene previsto invertir de defensa? ¿El 2 % del PIB, el 3 %, el 3,5%? ¿cuál es el plazo? ¿cómo lo va a gastar cada año? ¿de dónde va a salir ese dinero? Esas son las preguntas", ha afirmado.

España, ha vuelto a insistir, "necesita presupuestos, necesita un pacto de Estado para la defensa y un Gobierno fuerte capaz de generar seguridad" en España y confianza en el exterior.

Feijóo ha respondido así a Sánchez, quien en su turno de réplica le ha acusado de hacer una "oposición absolutamente destructiva" que no ayuda "a mejorar la seguridad de los españoles en absoluto" y de no hacer "una oposición de estado". EFE

(foto) (vídeo)