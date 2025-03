De la Fuente: los premios que recibo son un reconocimiento al trabajo del fútbol español

Logroño, 26 mar (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo este miércoles que los premios que recibe desde que ocupa este cargo son, en realidad, un reconocimiento al trabajo que ha hecho el fútbol español desde hace años y a que tiene "una cantera inagotable".

De la Fuente hizo estas manifestaciones antes de recoger el galardón de honor del Deporte de La Rioja que le han concedido el Ejecutivo regional y la Asociación de la Prensa Deportiva de la comunidad autónoma.

El seleccionador fue la gran referencia de esta gala que premia a los deportistas riojanos que lograron triunfos nacionales e internacionales en 2024.

Entre otros, se reconoció al nadador Iván Martínez, campeón español de varias distancias en espalda, a la capitana de la selección española de rugby Pilar Cantabrana, al campeón del mundo de carreras de montaña Alain Santamaría, a la jugadora del Estudiantes Adriana Díaz, a la internacional de fútbol Sara Ortega o al club BH Coloma Team.

El seleccionador, que prácticamente no pudo dejar de saludar a amigos y conocidos hasta que empezó el acto, aseguró: "Aunque pueda sonar a tópico, para mí es un orgullo que me reconozcan en mi tierra, que me valoren en mi casa, es algo que me emociona muchísimo, lo digo desde el corazón".

Pero para él "la mejor noticia es que reconoce al fútbol español y que cualquier premio que se recibe es producto de un trabajo que se ha hecho muy bien".

"El fútbol español funciona y tiene una cantera es inagotable", algo que "a los amantes del fútbol, y a los profesionales, nos hace sentirnos felices porque vemos que España tiene un gran futuro", añadió De la Fuente.

Espera, dijo, que en el final de temporada los problemas físicos respeten a los internacionales españoles, aunque sabe que "las lesiones son el drama del fútbol y de los deportistas en general".

"Para nosotros cuando hay una baja de larga duración como las que se están produciendo es algo muy doloroso y por eso espero que en el final de temporada y el año próximo no haya lesiones, ojalá", señaló el seleccionador, que recogió su premio de manos del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que recordó cómo un maestro de Haro (pueblo natal del seleccionador y del presidente) trajo a España el primer balón de fútbol, a finales del siglo XIX.

Tras recoger el galardón, De la Fuente destacó "el grupo maravilloso de futbolistas y entrenadores" con los que trabaja y afirmó que "son ellos los que hacen que tengamos esperanzas de ganar otro título", en alusión a la fase final de la Liga de Naciones que se jugará a principios de junio.

Una fase final en la que participarán tres campeones del mundo (Francia, Alemania y España) y uno de Europa (Portugal), con lo que "a los visionarios que decían que esta era una competición menor les deseo que el santo que corresponda les conserve el oído, porque de vista no van bien", subrayó.

Además, De la Fuente se dirigió a los deportistas jóvenes que fueron premiados y les dijo que "esto es una carrera de fondo" en la que "hay que pensar que el deporte son valores, trabajar y sacrificarse, poner pasión, energía e ilusión".EFE

(Foto)(Audio)(Vídeo)