Carolina Yuste y Juan Diego Botto leen un manifiesto contra el rearme frente al Congreso

Madrid, 26 mar (EFE).- Los actores Carolina Yuste y Juan Diego Botto han leído este miércoles frente al Congreso un manifiesto contra el rearme y la guerra en Europa suscrito por varias asociaciones y compañeros de profesión como Javier Bardem, Aitana Sánchez-Gijón, Luis Tosar y la cantante Rozalén, entre otros.

La lectura del manifiesto, titulado 'No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa', ha tenido lugar en la escalinata de los leones que da acceso al Congreso de los Diputados durante la comparecencia en el pleno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre seguridad y defensa.

Los firmantes del texto, entre los que figuran representantes del mundo de la cultura y 842 asociaciones como Greenpeace o Alianza por la solidaridad, critican el "aumento desenfrenado del gasto militar" que prevén aprobar los gobiernos europeos "sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle y con urgencia".

"No, no nos resignamos a la guerra. El rearme de Europa no traerá la paz, no contribuirá a la distensión, sino que nos acercará aún más a la guerra", añaden en el manifiesto, que no menciona expresamente a Sánchez.

Además, rechazan que el dinero para gasto social acabe destinado a comprar "tanques, fusiles, cazas y misiles para la guerra, porque así lo hayan decidido las élites belicistas que gobiernan actualmente Europa y Estados Unidos".

Diputados de Sumar, Podemos, Bildu y el BNG se han sumado a la concentración de la lectura del manifiesto, donde ha habido pancartas y gritos de "no a la guerra". EFE

(foto)