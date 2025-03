Caballero dice que "toda España" recela de elección de sedes por "manipulación absoluta"

Vigo, 26 mar (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este miércoles que "toda España" recela del proceso de elección de las sedes del Mundial de 2030, después de que trascendiera que la ciudad gallega estaba inicialmente entre las once seleccionadas en el país y posteriormente se quedó fuera.

Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha afeado el "silencio" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, a este respecto.

"Está medio mundo atendiendo a lo que está pasando en España y todo este escándalo inenarrable de la selección de las sedes y Louzán no dice nada. El presidente de la Federación no dice nada. Bueno, parece que filtra que él no era el presidente cuando se tomó la decisión. No, él era el vicepresidente y presidía la Federacion Gallega", ha precisado el alcalde.

Caballero se ha preguntado qué cambió para que Vigo estuviera dentro del Mundial en el primer listado y fuera en el segundo y ha dicho que "la desconfianza es total" por el oscurantismo que hay en el proceso.

"Toda España desconfía de esta decisión. Todo el mundo ve claramente, después de las informaciones de El Mundo, que esto fue una manipulación absoluta", ha señalado.

Para el regidor vigués "es tan claro" que Louzán "está metido de lleno en todo esto, que quien dice que Vigo y Valencia están fuera del Mundial es él" el 5 de julio en un acto federativo en el estadio de Riazor, 14 días antes de que le comunicaran la decisión oficialmente a Vigo.

Como su jefe de filas en Galicia, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, Caballero ha pedido el cese del conselleiro de Deportes, Diego Calvo, por haber dicho que la exclusión de Vigo del Mundial refleja la "ausencia de influencia del Gobierno local".

"Se tienen que valorar las propuestas. No hay cuestiones de influencia de ningún Gobierno ni amiguismo de ningún tipo. Quiero que valoren la propuesta", ha reclamado el alcalde, quien ha insistido en que "un conselleiro que habla de influencias tiene que ser cesado inmediatamente". EFE