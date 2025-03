Audios de Villarejo demuestran que Cospedal "estaba en el ajo", según Gobierno C-La Mancha

Toledo, 26 mar (EFE).- La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado que los audios de Villarejo demuestran que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, "estaba en el ajo", y ha exigido al PP de la región que "se posicione" al respecto.

La cadena de radio catalana RAC1 ha publicado este miércoles nuevos audios de una conversación entre María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, grabada en 2014, en la que la exministra de Defensa habla del caso del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y alude al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En dichos audios, según informa RAC1, Villarejo afirma: "Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada, espero que el ministro se la haya dado al presidente".

A esto Cospedal responde: "La del último mes no sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este [Bárcenas] y todo lo que tenía. A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más".

Sobre estos audios, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado que demuestran que Cospedal era informada de todo y se reunía "con la persona a la que encargaron que robara los papeles a Barcenas para tapar la corrupción del PP", a la vez que ha criticado "el nivel de falta de vergüenza" de la exministra de Defensa.

Y todo ello ocurría, según ha añadido la portavoz, mientras Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y Andrés Gómez Gordo era director general, ambos "cobrando de los castellanomanchegos" y con un despacho "en este mismo edificio", en referencia al Palacio de Fuensalida, sede del ejecutivo autonómico.

"Mientras recortaban en Castilla-La Mancha y nos amargaban la vida a los ciudadanos de la región, tenían una vida paralela con Villarejo", ha lamentado Padilla.

Asimismo, ha exigido al Partido Popular de la región que condene públicamente lo que hizo Cospedal mientras fue presidenta de la comunidad autónoma, y que se posicione respecto a estos hechos.

EFE

daa/slp

(foto)