Sheila García: “El Real Madrid ha dado un paso hacia delante en todas las competiciones”

Madrid, 25 mar (EFE).- Sheila García, lateral del Real Madrid, valoró que el equipo ha dado un paso hacia adelante en todos las competiciones esta temporada, justo después de la primera victoria de las madridistas contra el Barcelona y en la previa del partido de Liga de Campeones contra el Arsenal, en la vuelta de los cuartos de final, en el que se juegan el pase a las semifinales.

“Hemos dado ese paso especialmente en la Liga de Campeones y estamos con muchas ganas de demostrar que podemos ser uno de los cuatro equipos que estará en las semifinales. El equipo tiene mucha ambición y estamos muy motivadas, creo que lo estamos mostrando en los últimos partidos especialmente”, dijo Sheila García.

El Real Madrid, que llega de ganar su primer clásico ante el Barcelona, disputará la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes este miércoles en el Emirates Stadium tras la victoria por 2-0 en el estadio Alfredo di Stéfano.

“Fue un partido muy disputado en el que creo que el equipo salió desde el minuto cero con las ideas muy claras, luchamos cada jugada, siendo muy sólidas en zona defensiva y ofensivamente aprovechamos nuestras ocasiones. Trabajamos para llevarnos un buen resultado a Londres y tenemos la misma mentalidad y ambición de pasar”, dijo.

Además, ‘Shei’ reconoció: “Fue un partido muy especial para mí y mi carrera deportiva, siempre he soñado jugar Liga de Campeones y jugarla con el Real Madrid es un sueño”.

“Llego con mucha motivación y en un gran estado físico, me siento muy bien con mi rendimiento, pero no soy conformista y quiero cada vez más. Sabemos que estamos en una fase clave de la temporada y por eso entrenamos cada día con la mente puesta en ganar todos los partidos que vienen y afrontar todo de la mejor manera”, apuntó, durante la presentación del modelo de zapatillas 740 de New Balance, su patrocinador desde hace cinco años.

Por último, la internacional explicó que la confianza de la seleccionadora Montse Tomé también le motiva mucho: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera deportiva, trabajo día a día para ser muy constante y siempre busco dar lo mejor de mi tanto en mi club como en la selección y nunca parar de aprender. Siempre que voy con España intento dar lo mejor para aportar al equipo”.

“Definitivamente, la Eurocopa es un sueño para mí. Es una competición que todas las jugadoras deseamos jugar, es algo muy especial. Es una de mis metas y trabajaré toda la temporada para ojalá poder estar entre las convocadas”, finalizó Sheila García, que se ha convertido una habitual con el Real Madrid y la selección española. EFE

