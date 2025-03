Ortuzar cree que a Euskadi le viene bien Sánchez, a quien califica de "artista" y líder "con fuerza" que puede aguantar

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera que a los vascos les "puede venir bien un poco más de Pedro Sánchez" en Moncloa, y defiende que la coalición PNV-PSE, "sobre todo si está vinculada a Madrid", puede "dar frutos y beneficios importantes a Euskadi". Además, ha calificado al presidente del Gobierno de "artista, en el mejor sentido de la palabra" y un líder que "tiene fuerza" y que puede "aguantar"

Ortuzar, que el próximo domingo dará el relevo al frente de la formación a Aitor Esteban, cree que EH Bildu no pisa "tanto" los talones a los jeltzales, y que su partido puede seguir liderando Euskadi si es "él mismo" y no mira "de reojo" lo que haga la coalición soberanista.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que uno de los recuerdos "inevitables" que le vienen a la cabeza de su trayectoria política es el fin de ETA. "Aquello fue magnífico, fue una noticia por la que llevábamos mucho tiempo trabajando", ha subrayado.

También ha destacado que ha sido "una persona de acuerdos", de llevarse "bien con la gente e intentar "acercar posturas con los diferentes" para "sacar cosas adelante".

En este sentido, ha asegurado que se va "contento y satisfecho" porque, durante su liderazgo en el PNV, el partido ha llegado a "las mayores cotas de poder institucional", partiendo de una "situación complicada, allí por el 2008-2009". "Creo que, modestamente, le ha ido bien al país también", ha añadido.

PEDRO SÁNCHEZ

Sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pueda culminar la legislatura, ha considerado que es "un artista, en el mejor sentido de la palabra". "Es una persona que tiene determinación, que tiene fuerza, y cintura política para salir de los atolladeros más complicados. Y eso, tal y como está la política hoy en día, y el mundo tal y como está, pues son cualidades que hacen que un líder pueda aguantar, y él está aguantando", ha mantenido.

Pese a que, tal como ha aclarado, no es "sanchista", sino "pradalista", ha puntualizado que "puede venir bien un poco más de Pedro Sánchez".

Andoni Ortuzar ve "bien" a Imanol Pradales en el Gobierno Vasco. Ha recordado "lo relevante" que fue para el PNV tomar la decisión de que sucediera a Iñigo Urkullu, y con la perspectiva de un año, considera que fue un acierto.

"Creo que tenemos un gran Lehendakari, que le está dando un impulso a este país, y un nuevo acento, probablemente porque viene de otra generación, ha vivido otras cosas, se ha formado de otra manera, está mucho más globalizado, y eso es bueno para sentarte en Ajuria Enea y dibujar por dónde llevar a este país", ha remarcado.

Ortuzar ha defendido los acuerdos entre el PNV y el PSE-EE, que, según ha recordado, él recuperó en su día, gracias a que encontró "una aliada" en Idoia Mendia (anterior líder de los socialistas vascos). "Y la cosa está bien. Este país necesita acuerdos entre diferentes, y yo creo que la coalición PNV-PSOE, sobre todo si está vinculada a Madrid, a Euskadi le puede dar frutos y beneficios importantes, y no hay que desaprovecharlo", ha reivindicado.

SU FINAL EN EL PNV

Sobre su final de su trayectoria al frente del PNV, tras decidir abandonar la carrera interna hacia su reelección al surgir con fuerza la candidatura de Aitor Esteban, ha dicho que el partido es "muy abierto, asambleario, en el que la gente propone y luego dispone".

"Entonces, todo es posible. Creo que es bueno que haya modelos como el nuestro, que hace las cosas diferentes, a veces dando resultados no esperados", ha subrayado.

Andoni Ortuzar ha señalado que no le sorprendió el respaldo que obtuvo Esteban en la primera votación del proceso interno, porque el PNV "es así, abierto, dinámico y la gente hace uso de la democracia interna".

El todavía presidente jeltzale, que ha insistido en que decidió postularse para un cuarto mandato cuando la gente del partido le dijo que no podían "arriesgarse a un vacío de poder" con la renovación que se estaba produciendo en sus cargos internos e institucionales, ha precisado que se retiró cuando vio que "que había más alternativas".

Entonces, según ha dicho, tenía "la sensación íntima" de que su ciclo político "ya estaba terminado". "Yo no podía ser un tapón para que el partido se renovara", ha manifestado.

RELACIÓN CON ESTEBAN

Ortuzar ha explicado que Esteban y él comparten "posicionamiento político y ideológico", y ha reconocido que no hablaron entre ellos de sus respectivas intenciones de liderar el partido, porque no podían y no debían hablar entre ellos en pleno proceso interno. "Al final, es coartar la posición de la militancia"", ha apostillado.

Tras afirmar que no se ha sentido "dolido" en ningún momento, ha admitido que "las cosas se podían haber hecho distintas y mejor por todas las partes". "Yo me voy tranquilo, no tengo ningún resquemor. Como tampoco tenía apego a la silla, tomé la decisión (de hacerse a un lado), que creo que era igual de bueno para el partido que para mí", ha apuntado.

Según ha relatado, ha mantenido, también últimamente, reuniones de trabajo con Aitor Esteban. "No podíamos no tener una buena relación, siendo él portavoz en Madrid, cuando ahora la política de Euskadi gira mucho en torno a lo que pasa en Madrid. Hemos tenido contacto diario", ha confirmado.

También ha remarcado que su relación con el anterior Lehendakari, Iñigo Urkullu, "es muy buena", y ha recordado el abrazo que se dieron hace unos días en el homenaje que el partido le tributó en Durango.

En cuanto a su supuesta ruptura de relaciones tras el relevo de Urkullu como candidato a Lehendakari por Imanol Pradales, ha aseverado que "ha habido más novela y más literatura política que realidad".

EH BILDU

A su juicio, EH Bildu no pisa "tanto" los talones al PNV, y ha resaltado que el suyo es "el único caso de partido político en Europa que a lo largo de todo este tiempo se ha mantenido en las estructuras de poder".

Ortuzar cree que el PNV, para continuar liderando Euskadi, tiene que "ser el mismo y no obsesionarse con mirar de reojo lo que vaya a hacer Bildu". "Bildu ha cogido una vía inteligente para ganar terreno, que es parecerse lo máximo posible al PNV. Al PNV ahora le toca ser un PNV más avanzado para que a Bildu le sea más difícil coger a ese nuevo PNV. Y yo creo que la clave está en estar con la gente, en la calle, en saber escuchar, en tener humildad para reconocer las cosas que no hacemos bien y ofrecer soluciones", ha defendido.

Sobre la ronda de partidos que él emprendió para hablar de nuevo estatus para Euskadi, ha señalado que las conversaciones están "en un punto inicial, pero bien". "Creo que los actores principales de este proceso, PNV, Bildu y el PSOE-PSE, hemos logrado suficiente confianza. Tal y como veo yo las cosas, creo que va a salir una cosa razonablemente buena para todos. El futuro que imaginábamos, va a encaminarse por ahí", ha dicho.

QUE EL ATHLETIC GANE LA EUROPA LEAGUE

Por último, el presidente del EBB saliente ha dicho que su intención es seguir trabajando, aunque evitando que se le acuse de "las famosas puertas giratorias". "Soy periodista y he sido gestor de medios de comunicación, y me parece que es el mejor sitio por el que empezar", ha explicado.

Sus deseos de cara al futuro son, como abertzale, lograr "una Euskadi libre", que el Athletic de Bilbao gane la Europa League y que el año que viene obtenga la victoria en la Champions.