Ana Peleteiro: "La medalla de los Mundiales sabe a mucha felicidad"

Madrid, 25 mar (EFE).- La gallega Ana Peleteiro, medallista de bronce en los recientes Mundiales de atletismo en pista cubierta de Nanjing (China), declaró que el metal conseguido en China "sabe a mucha felicidad" porque la temporada bajo techo ha sido "complicada" debido a una lesión en la rodilla izquierda que la ha limitado para competir.

Dos semanas después de proclamarse campeona de Europa de triple salto en pista cubierta en Apeldoorn (Países Bajos), Ana Peleteiro volvió a subirse al podio, en este caso al tercer cajón para recoger un bronce, en los Mundiales bajo techo de Nanjing en los que logró la victoria la cubana Leyanis Pérez.

Peleteiro alcanzó los 14,29 metros con su mejor salto, lejos de la victoria que se llevó Leyanis Pérez con 14,93.

"La medalla sabe a mucha felicidad. Ha sido una temporada complicada porque con la lesión no sabíamos si podría saltar e ir a los campeonatos de Europa y del mundo y ganar medalla, pero sobre todo poder ir a China, aun estando cansada y poder luchar por el podio, para mí es todo un honor", dijo a EFE Peleteiro tras llegar con el equipo nacional al aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez.

"Estoy contenta porque, al fin y al cabo, me he quedado con un sabor de poder dar un poquito más y creo que como punto de inflexión es perfecto para preparar el verano e ir a por todas tanto en Madrid (Europeo de países) como en Tokio (Mundial al aire libre)", confesó.

"Hemos localizado más o menos de dónde viene el problema junto con los fisioterapeutas de la federación y ahora vamos a poder trabajarlo mejor. Siempre que he hecho tratamiento no he tenido tiempo para recuperarme porque tenía que seguir entrenando para poder llegar y, ahora, este parón de diez días me va a venir bien para recuperar bien y preparar el verano sin problemas. No es nada muy grave pero sí algo que me está limitando bastante y tenemos que ponerle solución", aseguró.

La atleta gallega, de 29 años, ya tiene definida la temporada de aire libre desde hace tres semanas, aunque no quiso desvelar las competiciones que hará.

"Mi mánager, Miguel Mostaza, hace tres semanas nos mandó el calendario. Hemos elegido los mitines en los que saldremos pero no puedo decirlo porque me echan la bronca. A las competiciones les gusta dar la exclusiva", comentó Ana Peleteiro, estandarte del equipo español en los grandes campeonatos internacionales.

"Que hablen de mí no considero que sea una presión. Al fin y al cabo es un poco lo que me toca, es el rol que me toca asumir. Es una responsabilidad, pero no es una presión o algo que pueda llevar al lado negativo. Hay un ambiente increíble en el equipo. No digo que me gusta capitanearlo porque no considero que tenga ese papel, ya que la capitana es Esther Guerrero, pero no me importa, lo asumo, lo acepto y es merecido a lo largo de los años", concluyó. EFE