Yolanda Díaz aclara que Sumar sí puede aceptar un aumento del gasto en Defensa

Madrid, 24 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado la noche de este lunes que su partido, Sumar, sí puede aceptar un gasto del presupuesto de Defensa, después de un debate sobre sus objetivos.

"Nosotros somos gente seria, no vamos a decir no", respondió Díaz durante una entrevista en el programa La Noche en 24 Horas de TVE a la pregunta de si la posición de su partido es "de entrada no siempre", "o depende" a una propuesta del Gobierno de aumentar el gasto en Defensa.

Y puso como ejemplos, entre otros, que "las retribuciones del personal de la Armada española, vamos a votar a favor" y "todas las misiones humanitarias que tenemos en el mundo, les damos el visto bueno".

Pero también dijo que "hay elementos con los que nosotros tenemos disconformidad, que son puramente armamentísticos, y qué hacemos, votamos en contra y hacemos lo que tenemos que hacer, presentar observaciones y todo por escrito"

Díaz, y la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, han rechazado este lunes un rearme de la UE y el uso de "eufemismos" sobre gasto militar y defensa, y han pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aborde en su comparecencia en el Congreso un debate "serio y riguroso" sobre esta cuestión.

En una rueda de prensa, la secretaria de Organización de Sumar ha celebrado que Sánchez prefiera la palabra seguridad a la de rearme, pero ha avisado de que en su partido no quieren "eufemismos".

"Lo que no queremos son precisamente cambios de palabras, sino que queremos abordar un debate integral, serio, riguroso y a la altura del momento histórico, del momento de país que estamos viviendo en esta materia", ha dicho preguntada sobre la comparecencia de Sánchez este miércoles en el pleno para informar del nuevo escenario geopolítico y del último Consejo de la Unión Europea.

Por otro lado, ha recordado que en Sumar defienden una Europa independiente y soberana, y ha señalado que, en su opinión, la defensa tiene que ver principalmente con garantizar una soberanía energética, una soberanía digital y una transición verde justa .EFE