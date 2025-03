Última prueba de España antes del Europeo

Madrid, 24 mar (EFE).- Aunque resten casi tres meses para el comienzo del Europeo sub-21, la selección española afronta este martes 25 de marzo su última prueba antes del torneo del que es la actual subcampeona, en Darmstadt ante Alemania (20:30 horas CET, -1 GMT), una de las favoritas al título continental y que podría ser rival de los de Santi Denia en cuartos de final.

El Europeo sub-21 aún se mantiene como un torneo corto, a pesar de la deriva de ampliación que sufren los absolutos. 16 selecciones jugarán por hacerse con el título del 11 al 28 de junio en Eslovaquia, con España encuadrada en el Grupo A y Alemania en el B, por lo que podría darse un enfrentamiento en la primera eliminatoria.

Por esto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quiso el enfrentamiento frente a los germanos, para, como contra República Checa el pasado viernes (2-2), contar con un rival que esté presente en el torneo.

Por ello, los de Santi Denia no se pueden permitir este martes los errores en la salida de balón que le costaron los dos goles checos. Mosquera, Fermín, Carmona, Javi Guerra… de estos excesos de confianza nacieron los dos goles de República Checa que complicaron el partido.

Más aún cuando se trata del último amistoso antes de la lista definitiva, que Santi Denia ya fue perfilando ese mes de marzo al no incluir en la misma a jugadores fundamentales que no podrán estar en el Europeo -organizado por UEFA- al coincidir con el nuevo Mundial de Clubes -organizado por FIFA-: Alvaro Carreras (Benfica), Nico Gonzalez (Manchester City) y Pablo Barrios (Atlético de Madrid) no fueron convocados ya que en verano no podrán estar a las órdenes de Denia.

Además, para el amistoso ante Alemania, Santi Denia liberó a los tres futbolistas convocados pertenecientes al FC Barcelona -Fermín López, Gerard Martín y Pablo Torre- para que tengan más tiempo de descanso de cara al partido aplazado que tendrá que jugar el FC Barcelona ante Osasuna el próximo jueves 27 de marzo y que se aplazó el pasado día 8 por el repentino fallecimiento del médico azulgrana Carles Miñarro horas antes de su disputa.

Pablo Torre disputó los últimos 25 minutos, pero los dos primeros fueron titulares ante República Checa. En su lugar, dos cambios ya por parte de Santi Denia. Álex Valle en el lateral izquierdo y Gabri Veiga podría tener la oportunidad de inicio en el centro del campo; un futbolista en el que confía el seleccionador sub-21 pese a su marcha al fútbol saudí.

Además, Santi Denia apunta a hacer cambios debido al buen rendimiento de tres futbolistas en la segunda mitad ante República Checa: la entrada de Andrés García por José Ángel Carmona en el lateral derecho y la de Jesús Rodríguez y Alberto Moleiro de inicio en lugar de Diego López y Juanlu Sánchez en los extremos.

Por ello, el once titular podría ser el formado por Alejandro Iturbe en portería; Andrés García, Cristhian Mosquera, Kike Salas y Álex Valle en defensa; Beñat Turrientes, Javi Guerra y Gabri Veiga en el centro del campo; Jesús Rodríguez y Alberto Moleiro en las bandas; y Mateo Joseph como delantero centro.

Por otro lado, Raúl Moro y David Torres, ambos del Real Valladolid y quienes se incorporaron a la concentración tras la liberación de los tres futbolistas del FC Barcelona, podrían tener minutos desde el banquillo. EFE