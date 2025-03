"Son los partidos para empezar a creer", afirma Gareca antes de Chile-Ecuador en tensión

Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, aseguró este lunes que su equipo tiene ante Ecuador un duelo que debe "sacar adelante", porque "son los partidos para empezar a creer" que La Roja aún puede pelear por la clasificación al Mundial 2026, pese a ser última de la tabla.

"Estamos en condiciones de poder tener un gran rendimiento y también un buen resultado y son de los partidos que es necesario sacar adelante para empezar a creer, para realmente empezar a fortalecerse", dijo el técnico argentino en conferencia de prensa.

La Roja, décima y con nueve puntos, debe vencer a Ecuador, que está segundo en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, con 22 puntos, para sostenerse en la lucha por la repesca que otorga la séptima plaza y que está en manos de Bolivia, con 13 enteros.

"Respetamos a Ecuador y valoramos todo lo que viene haciendo, pero en el medio están las posibilidades nuestras. Más allá de lo difícil que es el partido, es un rival que debemos sacarnos, ojalá que podamos hacer un gran partido", analizó.

Gareca destacó que la Tricolor "tiene muy buenos jugadores, desequilibrantes, rápidos y un hombre de la experiencia de Enner Valencia".

Ante la situación límite que su equipo enfrentará con Ecuador, el técnico de La Roja ratificó que es "una final" para su equipo.

"Tenemos las posibilidades todavía, no es porque sea meramente un optimista aun con una situación extrema, no. Conozco el fútbol, sé que no hay que bajar los brazos y que cada partido es una nueva oportunidad", comentó.

Gareca desechó las cuentas que indican que Chile necesita sumar 12 de los 15 puntos que le quedan en juego en estas últimas cinco jornadas, incluyendo el duelo del martes y los restantes ante Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, para llegar a la repesca.

"En cuanto a pronóstico, soy reservado con el puntaje que uno tiene que sacar, pero sí, lógicamente que hay que sumar y ganar. No sé si esa cantidad de puntos es lo que te va a llevar ese medio repechaje", cerró. EFE

