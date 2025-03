PSPV y Compromís acusan a PP y Vox de "dilatar al máximo" el inicio de la comisión de la dana en Les Corts

El PSPV-PSOE y Compromís han acusado al PP y Vox de "dilatar al máximo" el inicio de la comisión de investigación de la dana en Les Corts y, de hecho, los socialistas sospechan que podría no arrancar "hasta después de verano". Por el contrario, los 'populares' han afeado a estos últimos que tengan "muchísima prisa" y han defendido que este foro tiene "sus tiempos" porque la investigación "tiene que ser cuidadosa y respetuosa con los derechos de todo el mundo" para poder "conocer la verdad de lo sucedido" el 29 de octubre.

De esta manera lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este lunes, tras la reunión de la mesa de la comisión que ha abordado un escrito de alegaciones presentadas por Compromís --que reclamaba "respetar el reglamento de Les Corts"-- sobre determinados aspectos acordados en el último encuentro, en el que se estableció un plazo de 15 días hábiles --que tenía que acabar este lunes-- para poder presentar propuestas transaccionadas al plan de trabajo.

Ante este escrito, la mesa decidió interrumpir el plazo hasta resolver las alegaciones. Ahora, este lunes, ha acordado reanudarlo tras aprobar un informe que pide a la Mesa de Les Corts que se desestimen los argumentos de la coalición porque no tienen "ningún sentido" y todo "se ajusta perfectamente a lo que dice no solo una resolución de 2024, sino una calcada del 2022, con un presidente de Compromís", según han informado desde el PP.

De esta manera, el plazo para presentar propuestas transaccionadas al plan de trabajo de la comisión finalizará este viernes 28 de marzo a las 14.00 horas. "Cuatro días más de retraso", han lamentado los socialistas, que han criticado este plazo "no contemplado en ninguna resolución que "se sacó de la manga el PP con la aceptación de Vox".

Al respecto, la secretaria de la mesa de la comisión, la socialista Alicia Andújar, ha expuesto que todas estas maniobras siguen una estrategia "dilatoria" por parte del PP y Vox para que la comisión "no empiece nunca". "Si ya por nuestra parte tratamos de ajustar los plazos para que pudiera haber comparecencias en junio, estamos viendo que, rascando días de aquí y sacándose plazos de la manga, nos vamos a ir, con suerte, a después del verano", ha sospechado.

Por ello, ha cargado contra el PP y la "marioneta" de Vox y ha acusado a ambas formaciones de no tener "ninguna voluntad" de conocer "qué es lo que pasó" el 29 de octubre y "qué es lo que estaba haciendo mientras se ahogaban los valencianos" el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Así, ha asegurado que existe "una intención clarísima" por parte de los 'populares' para "dilatar al máximo" la comisión, todo ello con la "complicidad absoluta" de Vox.

COMPROMÍS ACUSA A PP Y VOX DE "SECUESTRAR" LA COMISIÓN

Desde Compromís, Isaura Navarro ha advertido de la situación "absolutamente anómala" y ha acusado al PP y Vox de "buscar subterfugios" para "secuestrar" este foro con el fin de que la ciudadanía "no pueda saber exactamente qué ocurrió" el 29 de octubre, así como "dónde estaba Mazón y por qué no se tomaron las decisiones que habrían salvado las vidas de tantas personas". "No hay todavía convocatoria para celebrar la primera jornada", ha censurado.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado que el interés del PP y Vox para que se "conozca la verdad" de lo ocurrido el 29 de octubre es "absolutamente nulo" y ha considerado "sin ningún género de dudas" la intención de retrasar la comisión.

"SI QUEREMOS VALIDAR UN RELATO, NOS SOBRA TODO", DICE EL PP

Por el contrario, desde el PP, Vicente Betoret ha defendido que el planteamiento seguido por la mesa de la comisión--de la que es vicepresidente-- ha sido precisamente para que Compromís, que no está presente en la misma, tenga "la oportunidad de defender su plan de trabajo" con el propósito de "conocer todas las propuestas y, a partir de ahí, decidir". "Lo que se pretendía era darle transparencia y que todo el mundo pudiera participar", ha agregado, al tiempo que se ha mostrado "sorprendido" de las alegaciones de la coalición.

Sobre las sospechas del PSPV de que la comisión no arranque hasta después de verano, el diputado del PP ha cuestionado que los socialistas tengan "muchísima prisa" y ha argumentado que este foro "tiene sus tiempos, si queremos investigar en realidad", mientras que, "si lo que queremos es validar un relato, pues nos sobra todo". "La investigación tiene que ser cuidadosa y respetuosa con los derechos de todos los grupos y de todo el mundo", ha aseverado.

Betoret ha subrayado que la voluntad de su formación es "que se conozca la verdad de lo sucedido" el 29 de octubre, algo que, a su juicio, "choca frontalmente con las prisas". Por ello, ha abogado por trabajar "con la debida mesura para que se pueda investigar todo y que no quede nada por investigar", así como para que puedan "comparecer todos los que tengan que comparecer".

Dicho esto, ha considerado "de sentido común" que las investigaciones "se tienen que hacer de una manera sosegada", por lo que, "semana arriba, semana abajo, en poco va a modificar el final de la investigación". "Por eso, nosotros planteamos que no se lesione el derecho de nadie, que se haga todo de manera escrupulosa y que, de alguna manera, tengamos el tiempo suficiente para que podamos llegar a conclusiones lo más acertadas posibles", ha justificado.

PIDEN SER "RESPETUOSOS CON LOS PLAZOS"

Preguntado por cuándo podrían comenzar las primeras comparecencias, ha asegurado no tener "idea" de ello porque no se ha "parado a calcularlo". No obstante, ha lamentado que las alegaciones de Compromís "sí que han producido una dilación que no estaba prevista". En cualquier caso, ha avanzado que, una vez se apruebe el nuevo calendario parlamentario, ajustado a la tramitación de los presupuestos de la Generalitat para 2025, la mesa de la comisión fijará una reunión para "debatir los planes de trabajo".

Betoret ha rechazado "aventurarse a dar un plazo" porque no le "corresponde" decirlo a él. "Podría ser un mes, una semana, un día... no lo sé, es que no lo sé", ha alegado. En este punto, ha reflexionado en que no se trata de cuándo al PP "le gustaría o no le gustaría" que empezase la comisión, sino de entender que esta "tiene que hacer las cosas de una manera escrupulosa" porque "los acontecimientos lo merecen y las víctimas, también".

"Tenemos que ser respetuosos con los plazos, tenemos que ser respetuosos con cada cosa que llega a la comisión y tenemos que tomar el tiempo que sea necesario para que la investigación tenga sus frutos y que esto no sea un trámite innecesario", ha argumentado, para lo que ha apostado por tomar "todas las cautelas y el tiempo que se necesite". "No hay que hacerlo con prisa, hay que hacerlo poniendo todo el interés en que se sepa la verdad y en que se respeten los derechos de todo el mundo", ha insistido.

LES CORTS Y EL SENADO, "DOS CÁMARAS DIFERENTES"

Finalmente, cuestionado sobre la diferencia de tiempos respecto a la comisión de investigación en el Senado --cuyas comparecencias han arrancado este lunes--, el diputado 'popular' ha señalado que se trata de "dos cámaras diferentes, dos reglamentos diferentes, una representación parlamentaria diferente y grupos diferentes". "Estamos comparando dos cámaras como si fueran exactamente igual y no tenemos nada que ver", ha alegado.

Al respecto, ha advertido de que las "prisas" son "malas compañeras" y ha recalcado la necesidad de "poner el foco en que las cosas se hagan correctamente" para llegar a "conocer la verdad", una tarea "importantísima". "Con respeto a todo el mundo, deberíamos asegurarnos exclusivamente de que las cosas se hacen bien" porque "hacerlas rápido no significa que estén bien", ha añadido.