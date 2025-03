Manuel Sierra (presidente ): "Ha sido una copa inesperada"

Valencia, 24 mar (EFE).- Manuel Sierra, presidente del Servigroup Peñíscola, equipo que este domingo conquistó su primer título nacional al ganar la Copa de España al Illes Balears Palma futsal por 4-3, reconoció en una entrevista con EFE que fue una victoria inesperada pero que la han conseguido por aprovechar la buena dinámica en la que se encuentran, que les ha llevado también a liderar la Primera División.

"Ha sido inesperado porque no era nuestra copa, pero cuando las dinámicas son así de buenas hay que aprovecharlas. Ha sido un momento en el que jugadores que tenemos de hace cinco o seis años han adquirido ya la madurez y en esta copa llegan en el momento de su máximo nivel", explicó.

Sierra aseguró que ha sido una competición "durísima", en la que han jugado viernes, sábado y domingo, perdieron a tres jugadores importantes por lesión tras el primer partido y "jugar contra el campeón de liga, el campeón de la Supercopa y contra el bicampeón de Europa, no es fácil. Los chavales estaban ayer destrozados".

El dirigente reconoció que "fue importantísimo" ganar en los cuartos de final al Jimbee Cartagena en la tanda de penaltis, tras haber perdido las tres últimas eliminatorias que se decidieron de esta forma, aunque matizó: "En ese partido, perdimos a tres jugadores de los que podríamos llamar entre comillas titulares, son los chiquillos los que han sacado esto adelante. Eso lo hizo complicadísimo porque son jugadores veteranos, de nivel selección los tres y esto refrenda que lo realmente importante es el grupo, que es fundamental".

También destacó la labor fundamental del entrenador Santi Valladares y todo su cuerpo técnico. "Tienen toda la importancia", subrayó el dirigente, quien puso como ejemplo del tipo de entrenador que es la semifinal ante el Barcelona "en la que al jugador que ha sido nominado como el mejor del mundo, como es Diego, puso como titular a un chavalín de 19 años a cubrirlo, que está jugando su primer año en Primera".

El Servigroup Peñíscola han conquistado su primer título en el año que celebra su 25 aniversario y Sierra recordó que ha sido un proyecto que han sabido consolidar, a pesar de las serias dificultades económicas que atravesaron durante la pandemia.

"Es un club relativamente joven, con 25 años ya se va consolidando y esto es un espaldarazo para un pueblo de 8.000 habitantes. Lograr eso es realmente dificílismo, pero si esto vale para darle un poco de alegría a la gente por una parte y para recompensar a la gente que ha confiado en nosotros, es muy importante", apuntó.

Sobre la trayectoria del club, señaló a EFE: "Estábamos asentados en Primera, éramos un equipo que a veces entraba en los play off, en copa, hacíamos un poco el chicle, un equipo que se movía que se movía entre el séptimo y el décimo puesto, pero la época de pandemia económicamente fue un desastre", recordó respecto a los dos años que estuvieron en Segunda.

"Ahí tuvimos que reclutar a los mismos chavales que ahora han ganado la copa, son los que vinieron con 17, 18 o 19 años, pero venían a la liga española y tenían que madurar y hoy en día, sin ser exagerados, creo que tenemos a dos de los mejores jugadores del mundo", prosiguió.

"Tienes que acudir a otra vías para por competir con los mejores, tenemos que fichar a jugadores jóvenes, para que vayan poco a poco madurando. Los primeros años tienes problemas porque la primera división es muy dura, pero cuando los chavales han madurado te dan los frutos que nos están dando ahora. Nosotros no podemos acudir a un mercado competitivo como es éste ni podemos igualar a otros clubes", admitió.

El dirigente del club reconoció que los éxitos que está cosechando el equipo esta temporada conllevara la salida del algunos jugadores a clubes más poderosos económicamente, aunque también tendrá un efecto llamada para jóvenes valores.

"Sabemos que al final de temporada vamos a perder a algún jugador, eso lo tenemos claro, pero lo que ocurre es que eso te obliga a reinventarte y cuando eres una persona mayor como yo cuesta trabajo, porque es empezar de nuevo, pero también es un orgullo para nosotros que los jugadores que han venido aquí siendo niños ahora se puedan ganar la vida en clubes de élite", comentó.

"Este título es ahora mismo un estandarte, tu ahora mismo puedes salir al mercado y ver que chavales que han venido aquí con 19 años lo nombren MVP, que otro chico como Pani es el máximo goleador en Primera; Plaza, el cierre, es subcampeón del mundo y eso es un espejo en el que un chiquillo de 18 y 19 años tiene que mirarse y ver que en este club confíamos en ellos", recalcó.

A pesar de que el conjunto castellonense es actualmente el líder en Primera, Sierra aseguró que "ganar la liga no es nuestra guerra, tenemos que jugar como mejor podamos, seguir peleando, seguir dando bocados y donde lleguemos hemos llegado. Ayer con el Palma pudo ganar cualquiera y si hubiéramos perdido tampoco hubiera pasado absolutamente nada. Pero no pensamos en ganar la liga si no en disfrutar hoy y mañana y el miércoles a trabajar otra vez". EFE