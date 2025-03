Las tensiones comerciales y geopolíticas marcarán el Foro de Boao, el 'Davos de Asia'

Pekín, 24 mar (EFECOM).- El Foro Económico de Boao, organizado por China y considerado el 'Davos asiático', comienza este martes, en un momento de incertidumbre económica a nivel mundial a raíz de la vuelta a la Casa Blanca del republicano Donald Trump y de las fricciones geopolíticas y comerciales de Washington con Pekín y otras potencias.

La cita arranca este martes en la provincia china insular de Hainan (sur) y se prolongará hasta el próximo viernes bajo el lema 'Asia en un mundo cambiante: hacia un futuro compartido'.

La Cancillería china informó este lunes de que Ding Xuexiang, uno de los siete miembros del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), pronunciará el jueves un discurso ante los asistentes.

El Foro de Boao comenzará un día después de que concluya el Foro de Desarrollo en Pekín, en el que el viceprimer ministro chino He Lifeng intentó convencer a los ejecutivos de empresas multinacionales como Apple, Mercedes-Benz o Samsung de que China "seguirá abriéndose" y que habrá "resultados beneficiosos para todos".

Ejecutivos de numerosas multinacionales asistieron ayer domingo y hoy lunes al mencionado evento, y se espera que algunos de ellos se reúnan con el presidente chino, Xi Jinping, el próximo viernes, según la agencia Bloomberg.

Estos eventos se celebran en un momento en que Pekín trata de recuperar la inversión extranjera, que en 2024 marcó flujos negativos récord, y promover el desarrollo del sector privado.

En la agenda del Foro de Boao 2025 figuran cuestiones como 'una globalización inclusiva', 'la estabilidad de las cadenas de suministro globales' y 'la construcción de una economía mundial abierta', en sintonía con la defensa de la globalización que lleva realizando Pekín en los últimos meses, en medio de tensiones comerciales y arancelarias con actores como la Unión Europea (UE) o Estados Unidos.

El evento cuenta con actividades en distintos formatos que incluyen conferencias, debates, mesas redondas y encuentros sectoriales, de acuerdo con la agenda difundida.

Los asistentes tratarán asimismo el multilateralismo y cuestiones geopolíticas delicadas como 'la política exterior de Estados Unidos y sus implicaciones en Asia-Pacífico' y el mar de China Meridional, aguas cuya soberanía Pekín reclama en su casi totalidad pese a la oposición de países como Vietnam, Filipinas o Malasia.

El profesor de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Pekín Cui Fan señaló a la cadena estatal CGTN que "el sistema de comercio internacional, el sistema monetario internacional y el sistema de seguridad internacional están enfrentando cambios, por lo que el foro debería convertirse en un espacio donde los asiáticos expongan sus propias opiniones sobre la dirección del sistema global".

"El proteccionismo comercial y el unilateralismo están afectando gravemente el sistema de comercio multilateral y poniendo en peligro el crecimiento económico global", advierte Cui.

Entre los asistentes, figuran mandatarios como el jefe del Gobierno interino de Bangladés y nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el viceprimer ministro ruso, Alexei Overchuk, o el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone.

En la lista, aparecen también antiguos políticos como el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, el ex secretario de Comercio de Estados Unidos Carlos M. Gutierrez o el ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin.

El Foro de Boao para Asia, creado en el año 2000 por acuerdo de 29 países de la región, se celebró por primera vez en febrero de 2001 con el objetivo de promover la integración económica asiática, un fin que posteriormente amplió a escala mundial. EFECOM

(vídeo)