La C.Madrid nunca pensó que La Cantueña se llenaría "a esa velocidad" e insiste en Barajas como puerta de migrantes

La Comunidad de Madrid nunca pensó que La Cantueña se llenaría "a esa velocidad" y ha remarcado que ya está "al máximo de sus posibilidades" antes siquiera de que lleguen los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.

"Lo importante es sobre todo subrayar que nuestros centros ya están saturados, porque los migrantes no acompañados llegan no solo a través de este reparto que nos pretenden hacer, sino que todos los días a través de Barajas no paran de llegar", ha recalcado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, al ser preguntada por si han calculado ya el impacto en las arcas madrileña de la acogida de los menores acordad entre Junts y PSOE.

Albert ha remarcado que aún no tienen el cálculo hecho primero porque el dato de los 700 lo informó Junts, pero todavía no se ha concretado por el Gobierno central que ha pedido que se mande "toda la información".

Sobre La Cantueña, recurso que se ampliará y acogerá estos menores, ha recordado que contaba con 96 plazas, que empezó con 33 menores y que ya está en su límite, por lo que se le "hará crecer". "Cuando sepamos si todas las comunidades autónomas reciben, podremos hacer los cálculos correspondientes. Porque si alguna no recibe, pues hombre, a lo mejor hay que repartir el cálculo entre todos", ha rematado.