Junts, ERC y Bildu piden al Congreso que la Fiscalía investigue los vínculos de Cospedal con la 'Operación Cataluña'

Junts, ERC y Bildu han pedido este lunes a la Mesa de la Comisión que investiga la denominada como 'Operación Cataluña' que lleve a la Fiscalía la presunta vinculación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal con dicha trama porque consideran "evidente" que hay indicios de delito.

Así lo ha pedido el diputado de Junts Josep Pagès al finalizar la comparecencia de Cospedal en la comisión a raíz de los audios que han sido publicados este lunes por 'RAC1' en los que aparece la también ex ministra de Defensa y el excomisario José Manuel Villarejo hablando sobre dicha trama.

En palabras de Pagès, parece "bastante evidente" que existen indicios de delito por parte de la exdirigente del PP y por ello creen conveniente que la Mesa de la Comisión traslade a la Fiscalía la información obtenida a raíz de la comparecencia de este lunes.

A su juicio, estos audios que se han hecho públicos dejan "mal parado" al PP porque "demuestran" que la que fuera su secretaria general "cometió delitos", pero también al PSOE porque su exalcalde de Sabadell Manuel Bustos se "propuso para hacer de confidente al señor Villarejo". "Villarejo se paseaba por los lados oscuros del PP y del PSOE en total libertad y con total indiferencia porque el Estado profundo era compartido por todos", ha lamentado.

Durante su comparecencia, Cospedal ha rechazado dar validez a los audios de Villarejo porque "desconoce la cadena de custodia" que hayan podido tener y por ende si han podido ser o no manipulados.

"Yo me fío más de mi memoria, aunque haya pasado tanto tiempo, no de lo que diga un medio de comunicación o de las transcripciones de una conversación que yo no sé si está manipulada o no, porque no sé cuál ha sido el seguimiento que se ha hecho de esas cintas o de esas grabaciones o cómo han estado custodiadas", ha abundado la compareciente.