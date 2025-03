Exconsejera de Turismo canaria dice que "nunca" se discutió la compra de material sanitario durante la pandemia

La exconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha dicho este lunes que "nunca" se discutió la compra de material sanitario durante la pandemia en las reuniones del Consejo de Gobierno.

"No propuse ninguna empresa, tampoco me llamaron", ha señalado en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias en la que dejado claro también que no formó parte de los comités de gestión organizados por el Ejecutivo, aunque sí de algunas reuniones específicas en las que se tomaban medidas.

Incluso ha comentado que era "bastante efectivo" que no acudiera a los comités porque tenía "tantas cosas que gestionar" que el Gobierno se enfocaba a "salvar vidas" y tratar de reactivar los sectores económicos.

"Estuvo bien que no estuviera ahí y yo estuviera enfocada en la resolución de los problemas diarios que se les presentaba en los distintos sectores", ha comentado.

Ha apuntado que en ningún momento tuvo contacto con el director del SCS, Conrado Domínguez, el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García o el empresario Víctor de Aldama, ni escuchó nunca ninguna conversación sobre compra de mascarillas.

Castilla ha apuntado que desconoce con qué empresas se contrató material sanitario para su consejería, ha indicado que se ha enterado de las irregularidades en las compras de mascarillas "por la prensa" y que solo suscribió un contrato por la vía de emergencia --la póliza de seguro para turistas--. "No tengo ni idea de como eran las empresas", ha destacado.

En esa línea ha indicado que las compras deberían depender de cada órgano de contratación, y en caso de material sanitario, de la Consejería de Sanidad.

Ha recordado los meses de pandemia como una "película distópica" en la que era "impensable" que hubiera un cero turístico, sin gente en las calles y muchas personas "desquiciadas" porque no sabían lo que iba a ocurrir, por ejemplo con sus puestos de trabajo.

Ha valorado la buena imagen para el destino turístico de Canarias que generó la gestión en el primer caso de coronavirus en Europa, radicado en La Gomera, y el cierre del hotel de Adeje --"una decisión controvertida y que no era unánime-- y la repatriación de los turistas que se habían quedado varados en las islas.

AVALA LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA

"Esa operación de salida iba a ser la mayor campaña promocional turística del destino y las Islas Canarias", ha agregado, junto al 'primer viaje seguro' de los miembros de la Organización Mundial de Turismo, que se gestionó a través del Ministerio Turismo, no el de Transportes.

Sobre la compra de material sanitario y las fórmulas de contratación ha esgrimido a modo de "opinión personal" que caben muchas interpretaciones y que la vía de emergencia fue un mecanismo que se le dio a las administraciones, con un entramado de por sí "arduo y complejo".

Ha dicho también que no había "preocupación" por el contrato fallido de RR7 United ni "malestar" por el informe de la Audiencia de Cuentas, lo mismo que tampoco fue "testigo" de las supuestas presiones que recibió la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, que acabó cesada.

Castilla ha defendido que todas las decisiones tomadas por su Consejería eran "altamente consensuadas" con el resto del Gobierno y el sector turístico, a lo que suma la "coordinación" con el Gobierno central, y cree que todas las ayudas y el modelo implantado han servido para reactivarlo.

"Hoy estamos recibiendo los frutos de aquella cosecha, sin lugar a dudas", ha señalado.

Igualmente ha defendido el "carácter acertado" de los ERTE, con la imposición de características "específicas" para Canarias, la "comunicación continua" con la población y que no se demonice al turismo.

"No podemos culpar al turismo de todos los males que tiene Canarias", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que buena parte del estado del bienestar se sostiene con los impuestos que general el turismo.