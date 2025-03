El Senado inicia esta semana las comparecencias de la comisión sobre la dana con expertos sin responsabilidad política

El Senado arranca esta semana las comparecencias de la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre, con el foco puesto en perfiles técnicos, ya que los primeros en ser llamados son dos catedráticos, un arquitecto y un ingeniero.

La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no ha puesto de momento fecha para que la comisión interrogue a responsables políticos, tanto de la Generalitat Valenciana como del Gobierno central, sobre su gestión en el temporal que asoló varias provincias, especialmente la de Valencia, donde murieron 228 personas.

Así las cosas, el primer compareciente en la comisión de investigación será Juan Bautista Marco, al que seguirá Félix Ramón Francés, ambos este lunes y como catedráticos de hidráulica.

El martes será el turno del arquitecto valenciano redactor del plan sur, Julio Gómez-Perreta de Mateo, y del ingeniero que participó en las obras del barranco del Poyo, Javier Machí.

Fuentes 'populares' justificaron a Europa Press su intención de llamar primero a los técnicos argumentando que es "para saber por qué se inundaron unas zonas y otras no". "Lo primero son los valencianos y trabajar para que si vuelve una dana, en la medida de lo posible, no cause daños ni a nivel humano y ni nivel material", señalaron.

Aprovechando su mayoría absoluta, el PP tiene en sus manos la decisión de llamar o no al presidente valenciano, Carlos Mazón, al que incluye en la lista de comparecencias porque él mismo se ofreció a acudir. "Si el Senado no me llama, que espero que sí, seré yo el que solicitará comparecer el primero", aseguró el pasado enero.

El PP también tiene en el listado al presidente del Gobierno y a varios ministros, al expresidente socialista valenciano Ximo Puig y la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Y a petición del PSOE aceptó incluir a varios secretarios de Estado.