El PSdeG avisa de que si los fondos UE se decidiesen en "el despacho de Rueda", Altri ya "se estaría construyendo"

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha avisado de que si el Gobierno gallego gestionase los fondos europeos y el reparto se decidiese "en el despacho de Rueda" el proyecto que la empresa portuguesa Altri plantea para Palas de Rei (Lugo) ya "se estaría construyendo".

Así se ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida este lunes y después de que este fin de semana una multitudinaria manifestación protestase en A Pobra do Caramiñal contra esta iniciativa que ya ha recibido la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Xunta.

En su intervención, Torrado ha incidido en la necesidad de poner el foco en la viabilidad de un proyecto que asegura necesitar 25 millones de euros públicos para salir adelante. "Este es el debate y esto es lo que va a definir realmente el futuro", ha sostenido para asegurar que se trata de un proyecto que "Galicia no necesita ni quiere".

Tras incidir en que los socialistas siempre avisaron de que el debate giraba en torno a la solvencia, el rigor y la viabilidad del proyecto, ha dado la "bienvenida" a todo el mundo que ahora pone el foco en estos aspectos. "Ahora todas las voces se concentran sobre si tendrá o no tendrá esos 250 millones de financiación pública y si el proyecto es o no viable con esos fondos", ha incidido.

"Este es el debate y esto es lo que va a definir el futuro", ha incidido para recordar que la manifestación de este fin de semana permitió que "el Gobierno gallego se quitase la careta y hable ya de una gran macrocelulosa, un proyecto que Galicia no necesita ni quiere".

Dicho esto, ha recordado que el dinero que Atri solicita procede de las partidas europeas para la recuperación Next Generation, unos fondos sobre los que el Parlamento de Galicia debatió en varias ocasiones propuestas para que fuesen gestionados desde la Comunidad gallega.

"Cuestión que el Partido Socialista siempre defendió que no era adecuada y fuimos los únicos que no votamos a favor", ha manifestado para asegurar que "si en aquel momento se aceptase que fuesen gestionados desde la Xunta de Galicia hoy Altri se estaría construyendo ya".

"Porque esos 250 millones, que se decidirían en el despacho de Rueda, estarían concedidos vista la aceleración exprés, vistos los permisos acelerados que se le dieron y la horrible comparativa con cualquier otro proyecto que necesita mucho más estudio", ha indicado.

Torrado ha subrayado que el PSdeG sigue manteniendo la posición de decir que ese es el objeto de debate, la viabilidad; y que los fondos europeos serán bien gestionados donde están siendo gestionados. Tras ello, ha criticado que ahora el PP ponga el foco en lo que va a hacer el Gobierno cuando a la Xunta "aún le queda mucho por hacer".

Tras esta afirmación y preguntado sobre si el Gobierno debe aprobar los fondos europeos, Torrado ha sostenido que al PSdeG no le gusta este proyecto pero entiende la concesión de fondos responde a un concurso reglado con un procedimiento establecido por lo que el Ejecutivo estatal lo tendrá que analizar. "Y nosotros somos más de cumplir las normas que de prevaricar", ha afirmando.

"TERTULIANOS DE LA REALIDAD"

En la rueda de prensa, además, Torrado se ha referido a la movilización celebrada el sábado en A Pobra para destacar que la ciudadanía se movilizase "contra la gran mentira de Altri", un "proyecto político que se basó fundamentalmente en una mentira".

"Dijeron que sería para la fabricación de fibra téxtil y era mentira. Dijeron que generaría 4.000 empleos y era mentira. Dijeron que no cambiaría el modelo forestal y era mentira. Dijeron que era un proyecto viable, financieramente solvente y parece ser mentira porque demanda 250 millones a fondo perdido, diciendo que si no los tiene, no se puede ubicar", ha manifestado.

Todo esto, conforme ha apuntado, redunda en que "Altri, el proyecto político que apadrinó Rueda, al final se destapa como una gran mentira". Además, ha criticado que el presidente de la Xunta ahora empiece a poner en duda los fondos autonómicos para este proyecto. "Una recogida de cable que evidencia que el propio Rueda se dio cuenta de que su mentira no daba para más", ha apuntado.