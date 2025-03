El PSC pide que la investigación sobre la 'Operación Cataluña' "llegue hasta el final"

El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha defendido, en referencia a la llamada 'Operación Cataluña', que "cualquier actuación que se haya podido hacer al margen de la ley merece que la investigación llegue hasta el final".

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido preguntado por si cree que la Fiscalía tendría que investigar el papel que presuntamente tuvo la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la 'Operación Cataluña'.

Este mismo lunes, Cospedal y la entonces líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, comparecen en la comisión del Congreso que investiga la 'Operación Cataluña', las maniobras para fabricar informaciones contra adversarios políticos como políticos independentistas catalanes y también contra Podemos.

"Quien ha tenido responsabilidades públicas no puede actuar al margen del Estado de derecho y de la ley. Por lo tanto, no solo no pondremos ningún obstáculo, sino que queremos que se llegue hasta el final", ha afirmado Pedret.

En este sentido, ha defendido que se investigue y "si tienen que establecerse responsabilidades, se puedan establecer por parte de quien corresponda".