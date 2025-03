El documental "Eternas" relata el oro olímpico del equipo femenino español en París

Barcelona, 24 mar (EFE).- El documental 'Eternas' de 'Informe +', que se ha presentado este lunes en Barcelona, relata el recorrido de la selección española de waterpolo femenino, que tocó el cielo en los pasados Juegos Olímpicos de París con la consecución de la medalla de oro.

El Movistar Centre, ubicado en la Plaza Cataluña de Barcelona, ha acogido el estreno, que contó con la presencia de todas las campeonas olímpicas Laura Ester, Martina Terré, Paula Camus, Paula Crespí, Judith Forca, Maica García, Paula Leitón, Bea Ortiz, Pili Peña, Nona Pérez, Isabel Piralkova y Elena Ruiz, y la única ausencia de Anni Espar, que se encuentra en Australia.

El director de Informe+ Luis Fermoso y el responsable del documental José Luis de la Osa presentaron un trabajo periodístico que, a través de los testimonios de las deportistas y del nuevo seleccionador Jordi Valls, explica el camino de la selección española femenina hasta la conquista de su primer oro olímpico.

"La palabra eternas significa mucho para mí y engloba todo lo que llevamos tanto tiempo trabajando. Significa estar tantos años arriba dando resultados, ganando medallas, y lo difícil que es mantenerse tanto tiempo", ha remarcado la capitana del equipo, Pili Peña, que a sus 38 años es una de las jugadoras que ha vivido el crecimiento de la selección, subcampeona olímpica en Londres 2012 y Tokio 2020.

Maica García, otra de las integrantes más experimentadas, ha destacado que en París vivió "demasiadas emociones en dos semanas", una experiencia que "va a ser de por vida". "Se me pone la piel de gallina al recordarlo. Con el tiempo soy más consciente de lo que hemos hecho, pero sigo volviendo atrás y pensando que fue increíble lo que conseguimos. Le sigo dando al oro el valor que se merece, lo quiero seguir disfrutando", ha añadido.

Por su parte, la portera Martina Terré, que encabeza a sus 22 años el relevo generacional en el equipo, ha opinado que el documental es "muy bonito" porque permite juntar la experiencia personal de todas las integrantes de la selección para contar el éxito olímpico desde las distintas perspectivas. "He podido disfrutar como una niña pequeña de unas compañeras con las que hemos hecho historia", ha agregado.

Por su parte, Bea Ortiz, que en enero fue premiada por como la mejor jugadora del mundo por World Aquatics, ha matizado que "cada una ha contado su historia, pero a la vez se cuenta la misma historia". "Todas sufrimos a una, y al mismo tiempo todas aprendimos y disfrutamos durante el tiempo que pasamos juntas", ha comentado.

Asimismo, la jugadora Paula Leitón celebró que la selección se ha convertido en "referente dentro del agua con todo lo conseguido, pero sobre todo por los valores que transmite a los niños y las niñas que quieren llegar al sueño" de ganar una medalla olímpica.

También hubo tiempo para la reivindicación, y la exportera Laura Ester, ya retirada de la selección, ha admitido que siente envidia de Francia por el espíritu polideportivo de los aficionados y la prensa. "Todo el año hay portadas de diferentes deportes. Nosotras vivimos en país en el que se habla mucho de fútbol. Es difícil cambiarlo, pero seguiremos dando guerra", ha remarcado.

La jugadora del Sant Andreu Paula Crespí ha apuntado al futuro al asegurar que "no te puedes quedar a vivir toda la vida" en un éxito pasado: "El deporte sigue. Siempre te reconforta, te da confianza como bloque y es una referencia de lo que has logrado, pero también sirve para recordar que no puedes dejar de trabajar nunca".

Peña ha hablado en clave de futuro y ha recordado que el próximo verano hay un Mundial, que se disputará en Singapur. "Hay un equipazo y waterpolo para mucho tiempo, con muchas generaciones que vienen. Este éxito ha hecho que todas estemos muy unidas y que siga este bloque para las siguientes competiciones y haya waterpolo para mucho tiempo", ha comentado la capitana del equipo. EFE