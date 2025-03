Compromís plantea modificar el estatuto de expresidentes para "impedir" que cobren 75.000 euros anuales durante 15 años

Compromís ha avanzado que presentará una reforma para modificar el estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana para, entre otras cuestiones, "impedir que puedan cobrar 75.000 euros anuales durante 15 años" al pasar a formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC), una medida que, según la coalición, "en la calle nadie entiende".

En concreto, el citado estatuto establece que los expresidentes serán miembros natos del CJC durante un plazo de 15 años cuando hayan ejercido el cargo de 'president' por un período igual o superior a una legislatura completa. En los restantes casos, serán miembros natos por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo, con un mínimo de dos años.

"Cuando la gente se pregunta por qué Mazón no dimite, nosotros tenemos tres respuestas: la primera, porque quiere seguir aforado y mantener ese privilegio; la segunda, para seguir repartiendo contratos a dedo; y la tercera, porque quiere asegurarse esos 75.000 euros y seguir en el Consell Jurídic Consultiu cuando deje de ser presidente", ha expuesto el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, este lunes en declaraciones a los medios.

Para evitar esta situación, la coalición trabaja en una propuesta de reforma del estatuto de los expresidentes que incluirá que "no puedan ir" al CJC tras ejercer su cargo como jefe del Consell. "Es decir, el señor --Carlos-- Mazón, acabe o no la legislatura, no podrá ir al Consell Jurídic Consultiu y cobrar esos 75.000 euros", ha ejemplificado.

Según Baldoví, se trata de una medida "razonable" que está "en la calle", porque la ciudadanía "no entiende por qué Mazón ha de ir" a este organismo "y cobrar esos 15 años 75.000 euros". "Estamos trabajando en eso y en otras propuestas", ha avanzado el síndic, que ha confiado en que esta propuesta obtenga "el apoyo de todos los grupos políticos para poder aprobarla en un futuro".

La reforma de la ley, ha especificado el portavoz de Compromís, sería "no solo" para el caso de Mazón, sino también "para todos los expresidentes del futuro, para que no vayan al Consell Jurídic Consultiu y no puedan cobrar durante 15 años estos 75.000 euros".

Sería, por tanto, "en cualquiera de los casos" para que "ningún expresidente de la Generalitat entre en el CJC" y, por esta razón, para que "no tengan el privilegio de poder cobrar esos 75.000 euros al mes en 15 años". "Es una cosa que no está en muchos parlamentos, sino en una absoluta minoría", ha justificado.

VER SI EL PP ESTÁ DE ACUERDO EN ESTE "ADELGAZAMIENTO"

Para aprobar esta modificación, Compromís necesita recabar el apoyo de tres quintos de la cámara valenciana. "Tendría que votar también el PP y ya veremos si está de acuerdo en este adelgazamiento del que ellos hablan de las cuentas públicas", ha deslizado Baldoví.

En este punto, ha aprovechado para criticar que Carlos Mazón "en su vida ha tenido un sueldo que no tenga que ver con cargos públicos". "Por tanto, no tiene ninguna relevancia que esté o deje de estar en el CJC", ha apuntado, al tiempo que ha asegurado no saber "qué méritos habrá hecho" el actual 'president' para formar parte de este órgano. "Es un debate que está en la calle", ha insistido.