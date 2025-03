Ayuso pide a Sánchez, "el galgo de Paiporta", ayudar y defiende el pacto de Mazón: "Yo pacté con Vox y aquí estamos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha minimizado este miércoles el pacto presupuestario que han sellado en la Comunidad Valenciana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y Vox para la reconstrucción tras la dana, recordando que ella también pactó en el pasado con el partido de Santiago Abascal. Dicho esto, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "ayude de vez en cuando" a los valencianos en vez de "retorcer la verdad".

"Yo he pactado con Vox y aquí estamos. No creo que sea el fin del mundo", ha declarado Ayuso en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que ha asistido el grueso de su Gobierno autonómico y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, entre otros.

Ayuso --que ha abierto su intervención enviando un abrazo al ministro Ángel Víctor Torres tras conocerse que padece cáncer, y le he deseado que supere "pronto" su enfermedad-- ha criticado que estén todo el día "buscando a Mazón el pacto o no pacto" o "la dimisión o no dimisión" cuando tienen un Gobierno en España que "se está todo el día matando entre ellos" y se "boicotean".

"LO DE MAZÓN ES UNA ANÉCDOTA"

En la actual situación de España, con grupos "minoritarios" que "llevan a España del ronzal" y están "deteriorando" el país, Ayuso ha insistido en que "lo de Mazón es una anécdota para lo que tiene el Gobierno de la nación".

"Entiendo que desde la Moncloa saben correctamente mover los focos para que nos toque siempre a los mismos hablar de lo mismo pero creo que el problema en fin lo tenemos todos cuando tenemos un Gobierno que lleva sin Presupuestos no sé la de tiempo, no sabe qué hacer con la Defensa y no sabe donde está en materia internacional", ha resaltado.

Además, ha señalado que el Gobierno de España está "arruinando a la empresa" y "peleándose entre ellos" (PSOE y Sumar) a "ver si se pueden quitar los votos". "Es un disparate lo que tenemos en Moncloa, no hay nadie al volante", ha enfatizado.

En este punto, Ayuso ha subrayado que ella lo que quiere es que la Comunidad Valenciana "salga adelante, se recupere y cuente con el resto de las Comunidades Autónomas" porque "Valencia es España" y, por tanto, lo que ocurra en esa región les "ocupa también en la Comunidad de Madrid".

"Nosotros no vamos a estar echando ni sal ni gasolina a una situación tan delicada. Ojalá el Gobierno de Mazón siga reforzado, siga para adelante, cuente con todos y que el galgo de Paiporta ayude también de vez en cuando en lugar de estar como siempre intentando mediáticamente olvidar a los valencianos y retorcer la verdad", ha manifestado.

Sin embargo, Ayuso ha asegurado que este lunes ha visto unas encuestas que ya dicen que no les está saliendo "especialmente bien" esa estrategia, algo que, a su juicio, ocurre cuando no se gobierna "desde el corazón ni la cabeza" sino "solo pensando en lo que se piensa".

Al ser preguntada expresamente después si se estaba refiriendo a Pedro Sánchez cuando habla del "galgo de Paiporta", la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido afirmativamente. "Sí, sí", ha apostillado.

En cuando al hecho de que diga que, tras ese pacto de Mazón, se han asumido los postulados de Vox en materia de inmigración y con el Pacto de Verde, Ayuso ha respondido: "¿Y por qué no hay que asumir los postulados míos en la Comunidad de Madrid, que no los necesito?". Así ha dicho que en la Comunidad de Madrid no necesitan a Vox y nadie le pregunta si "va a asumir Génova los postulados de la Comunidad de Madrid".

"SÁNCHEZ, CAPAZ DE VENDER ESPAÑA ENTERA"

En su intervención en el desayuno de Europa Press, Ayuso se ha mostrado convencida de que Sánchez "va a hacer lo que sea con tal de destruir a la alternancia política". "Y como se creen impunes, ya no se molestan en disimular. Con absoluto descaro mienten a todos, que también es una forma de abuso", ha afirmado.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha avisado que el presidente del Gobierno "cuanto más solo", "más acorralado" y "desprestigiado está", "más peligroso es" porque "esta situación es su especialidad".

"Y hoy todos sabemos que para sobrevivir es capaz de vender a España entera. Y para ello lleva tiempo instaurando este régimen de terror que consiste o conmigo o contra mí, en las empresas, en las instituciones, en la cultura, en los medios, en la política", ha manifestado, para criticar que ahora digan que el expresidente Felipe González "es un vejestorio" mientras "abrazan a Otegi y reciben a Bildu en Moncloa, entre honores".