AM-PP balear dice que el acuerdo para presupuestos en Valencia (PP-Vox) "abre nuevas puertas" y comparte algunas medidas

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Valencia para aprobar unos presupuestos "abre nuevas puertas y un nuevo camino" en Baleares y ha asegurado que su formación comparte cuestiones pactadas en ese acuerdo.

En la rueda de prensa previa al pleno de este martes, el portavoz ha apuntado que su formación afronta las negociaciones con "discreción máxima" y que desde el PP "no se ha perdido" la voluntad de negociar con los de Santiago Abascal, aunque "sin chantajes y con respeto".

En cuanto al acuerdo alcanzado en Valencia, Sagreras ha dicho que el PP comparte cuestiones relacionadas con los menores migrantes no acompañados y con el Pacto Verde europeo, medidas que el Govern "ve con buenos ojos".

Concretamente, ha apuntado que el Ejecutivo de Marga Prohens lleva meses diciendo que Baleares no puede acoger menores migrantes no acompañados de otras comunidades autónomas, puesto que con los que llegan a las costas de las Islas las instalaciones están "sobresaturadas".

En relación con el Pacto Verde europeo, Sagreras ha subrayado que hace unos meses se aprobó una proposición no de ley (PNL) en el Parlament en este sentido. "Estamos para defender a nuestros agricultores ante Europa, con los usos de los fitosanitarios o que no tengan competencia desleal con agricultores de terceros países que puedan usa productos que los payeses de aquí no", ha detallado.

"Creo que estamos en disposición de poder entendernos y hablar", ha afirmado, a la vez que ha reiterado que el PP es "un partido serio" y que lleva a cabo negociaciones con discreción.

CONGRESO DEL PSIB-PSOE

El portavoz de los 'populares' ha arremetido contra el PSIB al calificar el XV Congreso de la formación como "el congreso del pesimismo, de la no renovación, de la desilusión y de cero propuestas".

A su parecer, el PSOE "ha perdido la oportunidad de renovarse y hacer autocrítica" en Baleares y "la única propuesta nueva" que ha hecho la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha sido acoger menores migrantes no acompañados.

Según Sagreras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no encontró argumentos para criticar ni un ápice de la gestión del Govern de Marga Prohens durante su intervención".

Por otro lado, ha criticado que no se "atacara la libertad de prensa vetando la entrada a medios de comunicación por el simple hecho de que no le gustan a Armengol y a Negueruela".

"El PSOE sigue tan desnortado que no llevó a cabo ningún tipo de análisis de los motivos que les llevaron a perder las elecciones, de la situación de la vivienda que dejaron" ha considerado Sagreras.

Igualmente, a su juicio, Sánchez "tampoco dedicó un segundo" a hablar de acceso a la vivienda ni de insularidad y "destinó todo su discurso a hablar de otras comunidades, de Palestina y de Trump".

En relación con la vivienda, ha reprochado a Armengol que afirmara que "no se resignará a que los ciudadanos de Baleares tengan que vivir en caravanas" cuando fue la presidenta balear que "hizo imposible que los jóvenes y las clases medidas pudieran acceder a una vivienda".

En esta línea, ha afeado a la también presidenta del Congreso de los Diputados por "bloquear" una ley 'antiokupación' de los 'populares'.

El portavoz ha reiterado que las medidas que contempla la ley estatal de vivienda son "políticas fracasadas" y que, por ello, el PP votará en contra de la proposición de ley del PSIB para declarar Baleares zona tensionada que se debate este martes en el pleno.