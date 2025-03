Almeida vuelve a reclamar a Maroto una "disculpa pública sincera" y llama a la socialista "máquina del fango"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a reclamar a la portavoz socialista, Reyes Maroto, una "disculpa pública sincera", para pasar a referirse a la edil como la "máquina del fango en el Ayuntamiento".

Sus palabras llegan 24 horas antes del Pleno de Cibeles en el que el Grupo Popular, a través de su portavoz, Carlos Izquierdo, preguntará a Almeida "cómo califica las manifestaciones de la concejal Reyes Maroto y del delegado del Gobierno (Francisco Martín) sobre la gestión de la pandemia en Madrid".

"Lo que hace falta es que Reyes Maroto pida disculpas. No es una retractación lo que necesitamos, no es que sea por una cuenta de 'X' sino que necesitamos una disculpa pública sincera de Reyes Maroto, , un arrepentimiento de la barbaridad que dijo", ha trasladado a los periodistas desde el Retiro.

Almeida ha identificado a Maroto con la "crispación" porque sin ella pero con los mismos grupos políticos salieron adelante los Pactos de la Villa. "Reyes Maroto se estrenó con lo de Daniel Viondi --dejó su acta después de tocarle la cara al alcalde en un Pleno--, pero no pidió inmediatamente su dimisión sino que fue (el entonces secretario general de los socialistas madrileños) Juan Lobato el que la pidió", ha indicado.

"Es la misma persona que dice que con Bildu mejoramos la vida de los españoles y eso es un insulto en Madrid, la capital de Europa más castigada por el terrorismo. Es la misma persona que a mí me ha llamado 'cara de payaso' en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y es la persona que dice que en las residencias se cometieron asesinatos", ha continuado.

"NO VAMOS A PASAR NI UNA MÁS"

Almeida ha asegurado que no va a aceptar "equidistancias". "No voy a aceptar que estemos en el mismo Pleno que Reyes Maroto, quien es la máquina del fango en el Ayuntamiento de Madrid, la testaferro del barro del 'sanchismo' en el Ayuntamiento de Madrid y no vamos a permitir ni una más, no vamos a pasar ni una más", ha advertido Almeida, después de aseverar que no tienen ningún problema con el resto de portavoces.

"El debate político está vivo y a veces te puede patinar la lengua, eso es innegable. Se pide disculpas y se acabó. Lo que no puedes hacer es llamar asesinos a los adversarios políticos y eso es lo que hizo Reyes Maroto siendo la culminación de lo que ha pasado estos años en el Pleno", ha afirmado.