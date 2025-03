Torres: El Gobierno canario debe parar posibles recursos al reparto de menores inmigrantes

Las Palmas de Gran Canaria, 23 mar (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el reparto de inmigrantes entre todas las comunidades autónomas "no vulnera la Constitución", pero ha pedido al Gobierno de Canarias (PP y CC) que eviten cualquier intento de recurrirlo.

Según Torres, hay informes de la Abogacía del Estado y de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que "dicen claramente que la distribución de sus menores en el conjunto del país es un hecho de país. Y por tanto, no tenemos miedo a que se vaya al Tribunal Constitucional", como han anunciado algunas comunidades autónomas que harán.

En caso de que ese recurso finalmente se lleve a cabo, el ministro ha pedido al PP de Canarias que no lo permita y pida a los presidentes autonómicos de su partido que desistan de hacerlo.

"Porque, indudablemente, si el Tribunal Constitucional termina suspendiendo cautelarmente la medida, los niños se van a quedar en Canarias", ha vaticinado Torres.

Y "no creo que haya nadie en Canarias o en Ceuta que no comparta que 6.000 menores que están en el archipiélago no vayan al resto de las comunidades autónomas".

Respecto al argumento de aquellas regiones que afirman que sus infraestructuras están saturadas y no pueden acoger a los menores inmigrantes, Torres se ha preguntado cómo pueden decir que están "saturados para recibir 500 o 600 menores. ¿Saturados con 500 o 600 menores?", porque entonces, "¿cómo está Canarias?", cuando alberga a unos 6.000.

"Espero que no se vaya al Tribunal Constitucional. Confío en el Tribunal Constitucional. Confío en la constitucionalidad del real decreto ley aprobado, pero también exijo y exigimos desde el PSOE al PP de Canarias y a su socio en Canarias, Coalición Canaria y al presidente canario, Fernando Clavijo, que llame a los presidentes autonómicos y les digan que eso no lo pueden hacer", ha pedido el ministro.

Asimismo, ha confiado en que los diputados del PP canario en el Congreso de los Diputados convaliden con su voto el decreto para el reparto de inmigrantes, "porque están ahí porque les votaron los canarios", ha recordado. EFE

