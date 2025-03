Torres desvela que padece cáncer, aunque seguirá como ministro a todos los efectos

Madrid, 23 mar (EFE).- El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado este domingo que padece cáncer y que estará dos semanas de baja para una intervención quirúrgica en abril, pero sin que conlleve una delegación de funciones, como ha confirmado la Moncloa: seguirá en el Gobierno a todos los efectos.

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, expresidente canario y líder de los socialistas canarios, de 58 años, lo ha desvelado en público durante el congreso insular del PSOE de Gran Canaria.

"Me he hecho unas pruebas médicas que han culminado que tengo tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable", ha dicho Torres, que ha añadido que la intervención será a finales de abril y que hasta entonces seguirá trabajando con normalidad.

Más tarde ha explicado a los periodistas que su intención es seguir plenamente activo, con toda la labor ministerial, incluida su presencia en los plenos parlamentarios, siempre que los médicos se lo permitan, aunque, ha matizado, "quizás aflojando un poco la agenda".

No obstante, ha desmentido la posibilidad de abandonar la vida pública: "He leído que abandono, no abandono nada; hay Torres para rato, sé que esto va a salir bien".

Se ha mostrado confiado y "con optimismo" porque, a falta de una prueba clínica adicional que se hará esta semana, le han indicado que los tumores están localizados y "no están extendidos".

Fuentes de Moncloa han confirmado a EFE que no ven necesaria ninguna delegación de competencias por parte de Torres y que seguirá estando a todos los efectos al frente del departamento de Política Territorial y Memoria Democrática.

Sus compañeros de gabinete le han mostrado su solidaridad este domingo con mensajes de ánimo en las redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha significado que Torres "es uno de los servidores públicos más brillantes y comprometidos" que él ha conocido, además de "una persona generosa y afectuosa, de una calidad humana inmensa".

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha apuntado que es "un compañero leal y un amigo" y que le espera pronto "de vuelta", mientras el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le ha dicho que están "todos" a su lado.

"Un abrazo inmenso" le ha enviado la ministra portavoz, Pilar Alegría; "mucha fuerza y mucho ánimo", la titular de Ciencia, Diana Morant; todo su apoyo la de Igualdad, Ana Redondo; y el de Presidencia, Félix Bolaños, le ha pedido que se cuide porque le necesitan.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que está convencido de su una pronta recuperación, y Ana Oramas, también diputada autonómica de CC, le ha dicho que le desea que les siga "dando leña".

"Ahora lo más importante es que logres vencer a la enfermedad cuanto antes", le ha expresado el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, del PP. EFE