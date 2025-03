Tellado critica el Gobierno "de colisión" que "no tiene" votos necesarios para asumir los compromisos internacionales

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que en unos días en los que España "necesita ser un aliado" de Europa, lo que tiene es un Gobierno "de colisión" en el que los socios "no se entienden" y donde el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "no tiene" los votos necesarios para asumir los compromisos internacionales de España.

Así lo ha hecho este domingo durante un acto organizado por el PP de Viveiro, en el que también ha participado, entre otros, la presidenta del PP en la provincia de Lugo, Elena Candia.

"España no tiene presupuestos en este marzo de 2025, los tenemos prorrogados, pero no están prorrogados los del año 2024, están prorrogados los de 2023. Vaya improvisación de Gobierno el que no es capaz de aprobar unos presupuestos", ha apuntado Tellado.

"El mismo Sánchez", ha continuado, que en 2018 le decía a Mariano Rajoy que "o presupuestos o elecciones" es el que gobierna "sin propuestos durante toda esta legislatura".

Para Tellado, en España "no hay un Gobierno", sino "unos señores que se atrincheran" en la Moncloa, los cuales "no están dispuestos" a convocar elecciones y que tienen "muchas cuentas pendientes" ante la justicia.

El Gobierno central es, en palabras de Tellado, "una coalición de perdedores" que "se aliaron" para que "no" gobierne en España quien "ganó en las elecciones".

Para el portavoz del PP en el Congreso, que Sánchez estuviese "dispuesto a absolutamente todo" para ser presidente del Gobierno se debe a que "era una necesidad".

"Tenía tanta urgencia", ha asegurado, porque la Audiencia Nacional "investigaba ya a alguno de sus ministros y porque los juzgados de España estaban detrás de su entorno político y familiar".

"Sánchez quería seguir siendo presidente del Gobierno para disponer del fiscal general del Estado y de la Abogacía del Estado y convertirlos en los abogados defensores de su familia y de su entorno político más próximo", ha apuntado.

A juicio de Tellado, España "merece un Gobierno mejor" que "solo puede venir de la mano" del Partido Popular. Así, ha afirmado que su partido "trabaja todos los días" para echar a ese Gobierno y ha asegurado que "no van a parar" hasta conseguirlo.

"Ganamos en 2023 pero no fue suficiente, nos faltaron cuatro escaños y ahora el objetivo es ganarlas con la contundencia necesaria para que nadie pueda evitar un cambio de gobierno", ha remarcado.