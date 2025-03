Ponsarnau: "Es una victoria muy importante para seguir en esta liga"

Bilbao, 23 mar (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, destacó que el triunfo conseguido en Miribilla frente al Coviran Granada (91-88) "es una victoria muy importante para seguir" en la Liga Endesa.

"El contexto es muy exigente, el presupuesto de los equipos que luchan con nosotros cada vez es más alto y es muy duro ser uno de los 16 mejores", destacó el técnico de los 'hombres de negro' después de asegurar que acabó "contento" a pesar de haberse sentido "enfadado con muchas cosas" durante el encuentro.

Ponsarnau lamentó que hubo jugadores a los que "lo que pasaba en el partido les ha hecho perder el foco" y "eso está mal", aunque otros "lo han hecho muy bien y por eso hemos ganado un partido muy difícil".

"Este grupo trabaja muy bien y su compromiso es altísimo, aunque hoy unos no han sabido llevar la frustración, otros sí y han sabido darnos ese temple y esa calidad para darnos una victoria importante", incidió.

Cuestionado sobre si esa frustración pueda verse aumentada en jugadores que están perdiendo protagonismo en las últimas semanas, como Kristian Kullamae o Xavi Rabaseda que hoy ni siquiera han salido a la pista, el técnico fue contundente.

"Lo que está claro es que juntos tenemos que ir a jugar el siguiente partido, luego otro y luego otro. El que no quiera estar junto a todo esto, pues fuera. No contemplamos la opción de que nos pueda ayudar alguien si no está preparado para ayudarnos", recalcó.

"Hago lo posible para manejar una plantilla de 14 jugadores e intento, desde el respeto, aprovechar a todo el mundo. ¿Que me gustaría que todo el mundo tuviese oportunidades?. Sí, pero tengo una responsabilidad más importante y quiero ser honesto y hacer todo lo posible para ganar partidos", zanjó. EFE

