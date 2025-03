Óscar López: "Nadie podrá decir que he presionado a un medio de comunicación"

Madrid, 23 mar (EFE).- El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que nadie podrá nunca decir que él ha presionado a un medio de comunicación, algo que, afirma, sí ha hecho el Partido Popular.

"Nadie podrá nunca decir que he presionado a un medio de comunicación (...) El PP sí amenaza a periodistas y financia a pseudomedios", ha afirmado López en una entrevista en Infolibre, en la que vuelve a negar que se reuniera en París con el director general del grupo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa.

"Este Gobierno no presiona a ningún medio de comunicación. Fueron otros los que alimentaron guerras mediáticas en el pasado", ha recalcado también en referencia al PP.

Sobre el incremento en el gasto en defensa en la UE, el ministro ha indicado que está en juego el modelo europeo y ha asegurado que a España le conviene reforzar su seguridad. "Nosotros no tenemos una frontera física con Rusia, pero España es uno de los países que más ciberataques recibe, muchos de ellos provenientes de Moscú", ha apuntado.

Preguntado por la última citación por dos nuevos delitos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por si tiene responsabilidades políticas en este asunto y si su novio acabará condenado, ha afirmado: "Todo acaba en un ático, no tiene escapatoria".

"Todos sabemos lo que hay detrás, es cuestión de tiempo. Le dijo a todo Madrid que se había comprado un piso y no pone ninguno en la declaración de bienes. Fíjese que en Madrid uno no se encuentra con su ex, pero se compra el piso de arriba ¡Qué casualidad, anda que no hay áticos! Casualmente hay un piso a nombre de él y un ático a nombre de una sociedad que tiene que ver con él. Lo que hemos visto judicialmente esta semana es otro peldaño más hacia el ático", ha apuntado.

El nuevo líder del PSOE en la Comunidad de Madrid se ha referido además a los protocolos a seguir en las residencias de la región durante la pandemia. "No solamente no ha pedido perdón, sino que se ha dedicado a negar los testimonios o a recibir a los familiares. Lo primero que tiene que tener un gobernante es empatía. Ayuso tendría que pedir perdón y renunciar a su cargo. Hay un hecho incontestable: sólo Madrid tuvo un protocolo que dijo claramente que no derivaran a los hospitales", ha concluido. EFE