Jana Fernández: "El gol anulado condiciona el partido y nos deja un mal sabor de boca”

Barcelona, 23 mar (EFE).- La futbolista del Barcelona Jana Fernández explicó este domingo en zona mixta, tras perder en la Liga F contra el Real Madrid, que el gol que le fue anulado por fuera de juego en el minuto 80, con 1-1 en el marcador, "condiciona el partido" y deja a las azulgranas con "mal sabor de boca".

"Hoy no nos ha salido el partido que queríamos, pero al final el gol te condiciona, porque te plantas en el 80’ con un 2-1 y todo cambia. Pero hay que ser autocríticas también porque no hemos estado a nuestro mejor nivel", comentó la defensa catalana tras la derrota por 1-3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Sentimos rabia por no haber demostrado lo que demostramos el otro día contra el Wolfsburgo. Hoy no hemos estado acertadas, fallando cosas que no solemos fallar. Ellas han tenido bastantes llegadas con nuestra defensa tan adelantada, han transformado la que han tenido y a nosotras el ímpetu de intentar remontar nos ha pasado factura a la hora de defender", argumentó la futbolista de Sant Esteve Sesrovires.

Asimismo, la defensa del Barcelona Irene Paredes declaró que al equipo "le da rabia perder", especialmente porque no hicieron su "mejor juego" ante un rival que "está en un muy buen momento y una semana muy buena". Sin embargo, remarcó que "hay condicionantes que dan rabia", como el gol anulado u ocasiones claras falladas.

"Está claro que tenemos que ser capaces de hacerlo mejor. Lo hemos intentado de muchas maneras, pero quizás nos ha faltado calma, no ha salido las cosas y hay que tener los pies en el suelo; son tres puntos que no sumamos pero lo seguiremos intentando", zanjó la futbolista vasca. EFE

