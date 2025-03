Calero: “Me encanta ser primero”

Valencia, 23 mar (EFE).- El entrenador del Levante UD, Julián Calero, admitió este domingo que le encanta ser el líder de LaLiga Hypermotion, tras derrotar al Castellón por 3-2, aunque recordó que por delante quedan “las diez jornadas definitivas” del campeonato.

“Me encanta ser primero. Pero quedan diez jornadas y son las definitivas. Estamos bien porque lo estamos encarando en una posición muy buena y me gusta que la gente vea a su equipo primero, pero me toca ser prudente y tener los pies en el suelo. No hemos hecho nada porque queda lo difícil”, dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

“Es una situación que hubiéramos firmado. Era una temporada de reconstrucción. Las circunstancias no eran las más propicias. Queríamos estar peleando con los mejores y lo hemos conseguido”, agregó el madrileño.

El entrenador del Levante se mostró encantado al haber encadenado cinco victorias seguidas. “Es una cifra muy bonita porque yo personalmente no había pasado de tres. Y en este momento nos ha dado un empujón importante. La sensación es de satisfacción y al final contentos por los chicos que han visto recompensando el trabajo. La afición está viendo que el equipo lo da todo. Si nos cuidamos, somos una manada peligrosa”, indicó.

Calero destacó la mentalidad de su equipo durante el partido para llevarse el triunfo en el minuto 88. “Si quieres hacer cosas grandes tienes que pensar en grande. Creo que han tenido mucha personalidad porque nos han jugado un pulso y estábamos dispuestos a echarlo, a ver quién podía más. El Castellón te juega pulsos constantemente y hoy nos salió cara”, afirmó.

“Me gustaría que los partidos se decidieran antes a nuestro favor pero eso dice mucho de nuestro equipo física y mentalmente. La épica la he visto en otros equipos, grandes normalmente, y tiene que ver con su cabeza, cuando eres un perdedor no te van a pasar cosas buenas. Esto no es suerte, es trabajo, creer, personalidad e ir hasta el final. Cuando pasa muchas veces es demasiada casualidad para que sea casualidad”, remató. EFE

