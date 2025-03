Sergio Pellicer: "Lo importante era el resultado para coger confianza"

Málaga, 22 mar (EFE).- El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, afirmó este sábado, tras el triunfo ante el Racing de Ferrol (2-0), que "lo importante era el resultado para coger confianza" y separarse siete puntos del descenso.

"No tenemos que mirar a los demás, tenemos que mirarnos a nosotros y ya estoy pensando en el Oviedo. Nuestra fortaleza es todo el equipo, no las individualidades. Aquí no se castiga a nadie, todos juntos somos más fuertes, pero hay que mejorar, sobre todo en la segunda parte, y buscar el tercer gol", resaltó el técnico castellonense en la rueda de prensa tras el encuentro.

"Hemos sido resolutivos y los goles han venido en jugadas de ataque combinativo. Es cierto que el rival juega, el rival está en una situación crítica, nosotros lo vivimos hace dos años y tenemos que tener más calma. Tenemos que volver a recuperar esa seguridad y esa fortaleza vaya como vaya el resultado", relató Pellicer.

El entrenador del Racing de Ferrol, Alejandro Menéndez, indicó que "el argumento general es que en la primera parte el equipo ha estado más incómodo por el empuje del Málaga".

"Nos han cogido en dos jugadas, aunque hemos tenido nuestras llegadas y no las hemos aprovechado. En la segunda parte estuvimos cómodos, con llegadas, igualado, pero al final la diferencia es la pegada", declaró.

"El Málaga es un equipo que trabaja muy bien el control, la posición y no hemos acertado en el último pase. Ha sido muy frustrante, el equipo trabaja desde el minuto uno hasta el 98, pero el área es determinante y hemos tenido ocasiones claras", añadió.

"No queda otra que seguir trabajando el déficit cara al gol. La situación es muy delicada pero defendemos una camiseta", subrayó. EFE

jrl/agr/ism