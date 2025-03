Pedro Martínez: "No quiero hablar de récords porque no les doy demasiado valor"

Valencia, 22 mar (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, comentó tras el triunfo por 127-81 de su equipo ante el Leyma Coruña que no le daba demasiada importancia a los diferentes récords que ha batido su equipo en este encuentro.

"No quiero entrar a hablar de récords porque no les doy demasiado valor, hemos de estar contentos por sacar un partido adelante que en la primera parte, pese a ganar de 9, no teníamos las mejores sensaciones. En el tercer cuarto hemos metido 42 puntos, que son muchos, y ahí el partido se ha roto", explicó.

"Pero no quiero subrayar nada ni pensar que bonito es todo porque mi experiencia es que cuando empiezas a presumir y sacar pecho a mitad de competición no es bueno, hay que estar contentos por ganar y poquito más. Hay que tener tranquilidad y no pensar que siempre vamos a meter 120 puntos. No hay que quedarse en el aderezo de los récords y mañana a entrenar", prosiguió.

El técnico sí que admitió que le gusta que su equipo esté concentrado los 40 minutos. "Intentamos no mirar el marcador ni cuando ganamos ni cuando perdamos, el partido dura 40 minutos y hay que hacer las cosas siempre bien hechas".

Sobre el Leyma, indicó que "yo he estado en el equipo del otro banquillo y tengo mucho aprecio a los jugadores del Coruña y a su entrenador, que me parece muy bueno, pero ahora están en problemas, en un dinámica negativa, pero han hecho una gran primera parte, aunque en la segunda parte se han venido abajo, y lo digo desde el máximo respeto". EFE