Marta García: "Estoy luchando mucho por agarrarme a ese grupo de tops mundiales"

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- La palentina Marta García, que concluyó séptima con 8:40.80, marca de la temporada, la final de la distancia en los Mundiales bajo techo de Nanjing (China), declaró que está "luchando mucho por agarrarse a ese grupo de tops mundiales" que, en la ciudad china, lideró la etíope Freweyne Haylu.

En Nanjing, la atleta española disputó una final muy rápida que se llevó con mucha autoridad la principal favorita, Freweyne Haylu, que paró el crono en 8:37.21.

"Hemos corrido bastante el último kilómetro porque el resto ha sido un ritmo medio. He visto la carrera desde atrás y hubiera tenido alguna opción más si hubiese estado más adelante ese último kilómetro pero no me he querido meter en el lío, donde se han tocado todas. He corrido igual que ellas pero dos pasos por detrás", dijo Marta García, al término de la prueba.

"Yo estoy corriendo casi en mis marcas, no tengo mucho margen, pero pensé que podía estar aquí en marca personal. Creo que estoy mejor que nunca para disputar este campeonato. He mejorado tres puestos respecto al año pasado y habrá que estar contentos. Siempre quiero mas, me siento parte del grupo de las mejores aunque estoy en el limbo de caerme para atrás o unirme a ellos. Estoy luchando mucho por agarrarme a ese grupo de tops mundiales", confesó.

Tras cerrar la temporada de pista cubierta en Nanjing, el objetivo de la atleta palentina ahora es desconectar unas semanas antes de empezar a preparar el aire libre.

"Quiero montarme en la bici unas semanas. Me apetece cambiar un poco, es mi descanso como tal. Soy fanática del deporte y me apetece unos días de bici, alternar y, sin tantas obligaciones, hacer lo que me apetezca. Hay que planear bien el aire libre porque quedan seis meses para Tokio", finalizó. EFE