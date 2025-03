Isaac Sánchez: “Hace tiempo que el cómic trasladó su público, no es un género ligero”

Cartagena (Murcia), 22 mar (EFE).- El ilustrador Isaac Sánchez ha considerado que “hace mucho tiempo que el cómic trasladó su público” de los niños a los adultos porque el tipo de historias, personajes y contenidos han crecido y las novelas gráficas “ya no son un género ligero”.

El autor ha hecho esa reflexión en una entrevista con EFE en la localidad murciana de Cartagena, donde el próximo jueves participa en una jornada con jóvenes lectores de su obra 'Baños pleamar', finalista de los Premios Mandarache de fomento de la lectura que promueve el ayuntamiento de la ciudad.

En esta edición de los galardones, la vigésima, su cómic compite con la obra de teatro 'Los Pálidos', de Lucía Carballal, y con el poemario 'Invocación a las mayorías silenciosas', de Paloma Chen, tres libros que han sumado unos 5.000 lectores de entre 15 y 30 años que formarán el jurado que elegirá al ganador de este particular premio literario en el que no hay jurado profesional.

Para Sánchez (Badalona, Barcelona, 1981) el cómic “es un medio narrativo más, como la literatura convencional o como el cine” y, al igual que ellos, puede llegar a públicos muy diversos: “El buen cómic lo puede leer cualquiera. Tiene tanto que ofrecer como cualquier libro”, ha defendido.

En su caso, el medio natural para contar historias siempre ha sido a través de la ilustración: “No recuerdo una etapa de mi vida en la que no me haya expresado a través del dibujo”, señala, ya que, desde niño, consideraba que dibujar “no era un hobby” sino “una forma de vivir”.

“Cuando me preguntaban qué iba a ser de mayor contestaba que dibujante de cómics, con la rotundidad de quien no contempla otra forma de entender la vida. No puedo separar el dibujo de mi vida”, ha señalado.

De hecho, lo hizo durante un tiempo, en torno a 2010, cuando tenía su propia academia de dibujo y, de manera casi casual, grabó algunos vídeos humorísticos que se hicieron muy populares en la plataforma YouTube. Con el seudónimo de Loulogio, Sánchez se convirtió en uno de los primeros 'youtubers' de España.

“Es muy goloso cuando te haces conocido, cuando te dicen que haces reír, que animas a mucha gente. Es muy gratificante y, además, es muy lucrativo. Pero llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: espera, este no eres tú. No quería hacer más espectáculos porque lo que quería era estar en mi casa dibujando", ha explicado.

De su amplia experiencia con las redes sociales cree que “lo más peligroso, y que tenemos que tener siempre muy presente, es que no son el mundo real, son una ficción”.

Aunque la mayoría de sus obras (ha publicado ocho novelas gráficas) son de género fantástico, 'Baños pleamar' es un relato íntimo de su infancia en el restaurante de costa que regentaba su familia y que era, a la vez, su hogar.

Ese juego de recuerdos y de la narración desde el punto de vista de un niño le han permitido tirar de “realismo mágico”. Sin embargo, insiste, “hay mucha verdad” en esta novela gráfica con la que quería también rendir homenaje a su padre, que falleció antes de la publicación y que es un “protagonista estelar” de esta narración. EFE

vv/or/ros