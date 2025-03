El Deportivo aspira a asegurar la permanencia ante un Cartagena desahuciado y en cuadro

A Coruña/Cartagena, 22 mar (EFE).- El Deportivo encara este domingo ante el Cartagena un partido vital para asegurarse su permanencia en LaLiga Hypermotion, en el que podría ser el estreno como titular del lateral izquierdo serbio Nemanja Tosic, frente al cuadro murciano, que llega a Riazor como colista, sin opción al milagro y cargado de bajas.

Con 41 puntos, seis por encima de los puestos de descenso, los de Óscar Gilsanz aspiran a ganar para alejarse de la zona de peligro frente a un Cartagena que enlaza nueve derrotas consecutivas.

En el cuadro gallego, la novedad puede ser que Tosic se estrene como titular después de que debutara hace un mes tras su llegada desde el Zúrich para suplir la baja de larga duración de Sergio Escudero.

El serbio solo ha disputado 45 minutos hasta el momento con la camiseta blanquiazul, en la derrota 2-0 ante el Eldense.

La baja por lesión de Rafa Obrador y la visita de un Cartagena virtualmente descendido le abren las puertas al once de inicio, aunque no está descartado que Gilsanz sitúe en el lateral izquierdo a Ximo Navarro para dar minutos en el costado derecho a Petxarroman.

La otra ausencia en la línea defensiva será la de Dani Barcia, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas. El francés Pablo Martínez volverá a acompañar a Pablo Vázquez en el centro del eje.

La gran duda está en el centro del campo. Diego Villares ha mejorado de su lesión, pero podría iniciar el partido en el banquillo y que el francés Denis Genreau tenga continuidad en el once pese a su gris rendimiento en Castalia.

El Cartagena, con solo 15 puntos, a veinte de la salvación, ha asumido su descenso a Primera RFEF después de nueve derrotas seguidas, todas desde la llegada de Guillermo Fernández Romo a su banquillo.

"Debemos ir con mucho valor y sentir desde el primer momento que podemos ganar el partido (...) No nos engañemos, los malos resultados se llevan mal, pero perder no significa que seamos un equipo perdedor, sino que somos un grupo ganador que tiene la idea de trabajar en las mejores condiciones y que va creciendo aunque eso no se relacione con resultados", indicó el entrenador cartagenero en la previa.

A la crítica situación en la tabla une nueve bajas por compromisos internacionales de selecciones, lesiones y sanción y cuatro dudas.

No están disponibles el portero Pablo Campo, con la selección española sub-21; los defensas Nikola Sipcic y Andrija Vukcevic, con Montenegro; el centrocampista Pepín Machín, con Guinea Ecuatorial, y el extremo Rafa Núñez, con la República Dominicana, además del defensa Jorge Moreno, el centrocampista Luis Muñoz y el delantero uruguayo Gastón Valles, los tres lesionados.

A ellos se añade el mediocampista Sergio Guerrero, sancionado por acumulación de amarillas, y las dudas de los defensas Julián Delmás, Nacho Martínez y Pedro Alcalá y la del atacante colombiano Daniel Luna, los cuatro con molestias.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Helton; Ximo Navarro, Vázquez, Pablo Martínez, Tosic; Jose Ángel, Genreau; Mella, Soriano, Yeremay; y Zakaria.

Cartagena: Toni Fuidias; Aguirregabiria, Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Nacho Martínez; Musto, Andy Rodríguez, Assane Ndiaye, Óscar Clemente; Escriche y Ortuño.

Árbitro: Muñiz Muñiz (Comité Aragonés)

Estadio: Riazor

Hora: 18.30. EFE

