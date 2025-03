Personas con síndrome de Down piden que no se les infantilice y se apueste por su talento

Madrid, 21 mar (EFE).- Con campañas como #TanComoTú y otras iniciativas por el Día Mundial, las personas con síndrome de Down muestran cómo es su vida real, similar a la de cualquiera, para romper estereotipos y pedir que no se les infantilice y se apueste por su talento.

Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día mundial del síndrome de Down para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos y las desigualdades que afectan a estas personas y tomar conciencia de la necesidad de construir una sociedad incluyente, que cuente con todas las personas.

En nuestro país se calcula que hay unas 33.000 personas con síndrome de Down. La incidencia estimada en el mundo es uno de cada mil recién nacidos.

La situación laboral es uno de los obstáculos para la inclusión. Se estima que de las 23.000 personas en edad laboral que hay en España, solo un 5 % está trabajando, recuerda la Fundación Adecco.

La campaña de Down España #TanComoTú muestra escenas de la vida cotidiana de Martín, Ramón, Lucía, Emilia y Eva y como ellos también se cuelan en el súper, se olvidan de la mitad de la compra, toman sus propias decisiones, escriben a su ex o huyen de su jefe cuando pueden coincidir en un ascensor.

El empleo, el envejecimiento, el derecho a una vida independiente y autónoma y el derecho a tomar sus propias decisiones son algunos de los grandes temas que se abordan en la iniciativa.

"El síndrome de Down necesita justicia, leyes que creen oportunidades y apoyos para que cada persona pueda aportar en función de sus capacidades", explica Agustín Matía, director de esta organización que agrupa a cerca de un centenar de instituciones.

La infantilización de las personas con síndrome de Down afecta a su autoestima e independencia, además de limitar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Tratar a una mujer adulta con síndrome de Down como si fuera una niña refuerza prejuicios y dificulta su plena inclusión en la sociedad, destaca la campaña 'No soy una niña' protagonizada por la influencer Caterina Moretti, conocida como La Cate, dentro del proyecto Empleo Para Todas las personas de la Fundación Adecco.

La tasa de paro de la población general es del 12,2 %, mientras que la de las personas con discapacidad se alza hasta el 19,7 % (datos de 2023). En el caso de las personas con síndrome de Down la brecha es aún más grande, ya que se estima que solo el 5 % tiene trabajo.

La Cate comparte con su gran comunidad en TikTok y en Instagram su rutina y plantea retos aprovechando su capacidad de influencia para reclamar la plena participación de las personas con síndrome de Down en el mercado laboral y en la sociedad.

"¡Hasta cuándo me vas a tratar como a una niña!", dice Caterina en el vídeo. "Con esta iniciativa queremos llamar la atención acerca de la sobreprotección a la que nos enfrentamos cada día las personas con síndrome de Down. Estas actitudes no nos permiten desarrollar nuestra independencia en nuestro día a día, pero tampoco en la faceta profesional, impidiéndonos demostrar nuestro talento y capacidades", añade.

Desde la Fundación Álex Rivera, que apuestan por mejorar la calidad de vida de estas personas con soluciones innovadoras, creen necesario promover el acceso a la vivienda y a espacios accesibles que fomenten su autonomía, acompañado de apoyos personalizados cuando sea necesario.

Recuerdan que hace tan solo tres décadas la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down era de 25 años y hoy es de 60. EFE