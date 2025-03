Marcelino: "Solo volvería al Sporting si tengo pleno convencimiento de éxito"

Oviedo, 21 mar (EFE).- Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, dijo este viernes que está un "poco desilusionado" por la trayectoria esta temporada del Sporting de Gijón y aseguró que solo volvería a entrenar al equipo asturiano si tiene "pleno convencimiento de éxito" .

"Solo volvería al Sporting si tengo el pleno convencimiento de éxito y si no no entreno en el Sporging, porque soy ciudadano que alterno Gijón y Villaviciosa, pero vivo más en Gijón aunque igual paso más tiempo en Villaviciosa, pero tengo el cariño de la gente, el respeto y el agradecimiento por recibir ese cariño. Me da la sensación de que si tomásemos la decisión de entrenar al Sporting y no saliera bien sería algo que no me perdonaría", afirmó.

Tras la presentación este viernes del Congreso Futbolfy, un nuevo proyecto formativo dentro de su campus de verano en la localidad asturiana de Villaviciosa, Marcelino señaló que "es muy difícil que eso confluya, aunque "no imposible".

"El corazón me dice que sí, y la cabeza con unas condiciones en las que tenga la certeza, aunque en el fútbol la certeza es imposible", añadió.

El técnico asturiano, que fue jugador del Sporting y luego entrenador entre 2000 y 2005, habló también de la trayectoria de su exequipo esta temporada, en la que cree que en algunos partidos le faltó acierto para ganar cuando merecía haberlo hecho.

"Por el Sporting no estoy preocupado, porque no creo que vaya a tener ningún problema para mantener la categoría. Sí que estoy un poco desilusionado porque siempre piensas y quieres que esté en los puestos altos de la tabla luchando por el ascenso, pero esta temporada no va a ser posible", indicó.

En su opinión, el actual técnico del conjunto asturiano, Rubén Albés, "ha hecho las cosas muy bien, el equipo juega bien y muchas veces a los entrenadores se los culpa de todo".

"Hay que hacer un análisis de si el equipo tiene plantilla suficiente para conseguir un determinado objetivo. Muchas veces la euforia nos lleva a confundir la realidad, y particularmente, lo dije hace tiempo, que no veía al Sporting con una capacidad determinante para luchar por el ascenso y tener marcado ese objetivo", agregó.

Marcelino también se mostró "muy contento" de la temporada que está haciendo su actual equipo, el Villarreal, y opinó que "acabar en puestos de Champions sería una muy bonita trayectoria", aunque prefiere pensar en lo inmediato.

"Lo más inteligente, prudente y donde tenemos que centrar nuestra atención es en nuestro trabajo. Tenemos ahora, después del parón, partidos contra rivales directos y si queremos estar arriba tenemos que ganar esos partidos", aseguró.

El técnico asturiano confió en que sus jugadores internacionales no tengan ningún percance en el parón de selecciones, porque el año pasado salieron "francamente dañados", para encarar los dos últimos meses de competición con ilusión y ambición.

"Nuestra idea es pensar en lo próximo, lo inmediato. Al final vamos a ver donde vamos a quedar y hacer un balance de lo que hemos hecho, pero hasta entonces... En la vida si fuera todo pensar voy a quedar cuarto, tercero o quinto y que se cumpliera ese pronóstico sería muy sencillo, pero en el fútbol es imprevisible. Cualquier circunstancia te puede llevar un puesto arriba o un puesto abajo", afirmó.

En su opinión los resultados del Villarreal son buenos y el juego es satisfactoria, aunque viene de encajar dos derrotas. "Una en Vitoria, donde no estuvimos en función de lo que pudimos ser, y contra el Real Madrid que perdimos un partido que podíamos haber ganado", consideró. EFE