Lorea Ibarzabal, Josué Canales y Álvaro de Arriba, a semis de 800 y Guillem Crespí de 60

Redacción deportes, 21 mar (EFE).- Los tres españoles en los 800 metros, la madrileña Lorea Ibarzabal, el salmantino Álvaro de Arriba y el atleta de origen hondureño Elvin Josué Canales, lograron el pase a las semifinales de los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China), igual que hizo el barcelonés Guillem Crespí superando la primera ronda de los 60 lisos.

En 800, la campeona de España, la madrileña Lorea Ibarzabal, en su segunda participación en un Mundial bajo techo tras estar en Glasgow hace dos años, logró el pase a la semifinal tras finalizar tercera su serie parando el crono en 2:05.10, por detrás de la etíope Tsige Duguma (2:04.52), primera, y la suiza Audrey Werro (2:04.91), segunda. Por una centésima logró la clasificación por delante de la keniana Vivian Chebet Kiprotich (2:05.11).

"Bendita centésima. Salí tercera, quise defender la posición y lo conseguí. Estoy muy contenta de tener otra carrera más en China y demostrar que estoy bien. Es un premio, quizá no ha salido todo el trabajo hecho, pero espero que salga una carrera limpia y haya suerte", dijo Ibarzabal, al término de la prueba.

La más rápida de todas las clasificadas fue la estadounidense Nia Akins con 2:03.29.

También en 800, el español de origen hondureño, Elvin Josué Canales, con el cuarto mejor tiempo del año tras pulverizar su marca personal batiendo el récord de España (1:44.65) y tras ser finalista en su primer Europeo bajo techo en Apeldoorn, donde logró la quinta posición, se metió en las semifinales. Lo hizo al ser tercero en la segunda serie con un tiempo de 1:49.44.

"Quería controlar, quedar segundo o tercero, así que bien, la carrera ha servido para quitar tensión porque mañana hay más. Me siento bastante entero", manifestó.

El salmantino Álvaro de Arriba opta a todo en su tercer Mundial bajo techo, tras su cuarto y quinto puesto bajo techo de Belgrado 2022 y Birmingham 2018, respectivamente.

En su serie de 800, la tercera de las cinco clasificatorias, concluyó en 1:49.16, segundo solo por detrás del belga Eliott Crestan con 1:48.94.

"Tenía muchos nervios, estaba activo, metí el doble de cafeína, pero salió bien. La primera ronda es en la que más nervios y tensión hay pero ahora que estoy entre los dieciocho mejores del mundo hay que mejorar", apuntó.

En la recta de 60 metros de unos Mundiales debutó el barcelonés Guillem Crespí, sexto en el Europeo de Roma 2024 e igualmente sexto en el Europeo bajo techo de Apeldoorn, donde logró su plusmarca personal en semifinales con 6.58.

En Nanjing, el catalán no se arrugó y puso rumbo a las semifinales. Finalizó segundo su serie con 6.67, solo por detrás del atleta de las Islas Vírgenes Británicas, Rikkoi Brathwaite, que hizo 6.64.

El manchego Manu Guijarro, en los 400 metros, regresó a una prueba que ya disputó en Belgrado 2022, un Mundial en el que se subió al podio tras lograr la plata con los relevos 4x400.

En Nanjing, en su participación individual, quedó eliminado a la primera al finalizar sexto su serie con un tiempo de 47.47, lejos de los 46.20 del ganador, el estadounidense Brian Faust. En general, ese tiempo fue el decimoctavo.

"No me he encontrado bien, en la primera vuelta no tenia la suficiente vuelta para pegarme a ellos. No me gusta poner excusas pero estoy un poco resfriado y la calle no era la mejor. Estoy muy decepcionado. Tenia la decimotercera mejor marca de la temporada, me pusieron en calle dos y no entiendo nada", señaló.

En la misma prueba no estuvo el vizcaíno Markel Fernández, de 22 años y único atleta de categoría sub-23 del equipo nacional, que causó baja médica de última hora en el día anterior a iniciarse la competición.

El valenciano Marcos Ruiz debutó en unos Mundiales bajo techo tras haber sido internacional con España en nueve ocasiones, destacando su presencia en el Europeo de Múnich 2022, donde fue quinto, así como su plata en el Iberoamericano de ese mismo año en La Nucía.

En Nanjing su rendimiento no fue el esperado. Los dos primeros saltos no fueron válidos y en el tercero se quedó en 16,20, una marca que le impidió pasar el corte para seguir en concurso.

"Decepcionado conmigo porque podía haber saltado más pero orgulloso por cómo se ha desarrollado esto. No ha sido fácil adaptarme, lo he pasado muy mal esta semana. Aún así volver a la selección ha sido increíble", comentó. EFE