La jueza dice que la Generalitat conocía el peligro en el Poyo horas antes de la alerta

València, 21 mar (EFE).- La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana asegura en un auto que la Generalitat Valenciana "conocía perfectamente que el barranco (del Poyo) se había desbordado a su paso por el término de Chiva" tres horas antes de la alerta emitida a las 20:11 horas.

En su último auto, la jueza hace esa afirmación que relaciona con las llamadas que desde las 17:10 hizo una familia que perdió al padre y a dos hijos en el barranco del Poyo.

Los audios de las llamadas de esta familia, incorporados a la causa "tienen una doble importancia", según la jueza.

Por un lado porque "muestran el padecimiento que sufrió" Elena, la esposa y madre de estos fallecidos, "a quien nadie alertó".

Y por otro porque "confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente" que el barranco se había desbordado "con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo ante la impotencia" de Elena.

En la primera llamada de uno de sus hijos al 112, a las 17:10 horas, relata: "No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río". Y manifiesta cuando se le pregunta si necesitan un rescate inminente que "hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa".

Añadía: "les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir" y "no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada.”

A la pregunta del 112 de si hay algún riesgo o peligro contesta: "Sí, de que se ahoguen; si salen de la casa se los lleva el río" y repite: "está inundado, están inundados".

En una segunda llamada dice nuevamente que sus padres, de 70 y 74 años, y dos hermanos están atrapados, insiste en que la vivienda pertenece a Chiva, que el agua ya les llega por encima de la mesa del comedor, "un metro, un metro y medio". "Se están ahogando mis padres en el chalet".

Más tarde dice al 112 que ha contactado con su madre y que "le llega el agua por el cuello".

La hermana de Elena, Felisa, que presenció los hechos y que realizó tres llamadas a las 17:31, las 17:39 y las 17:51, "suplica que manden un helicóptero", que “hay una familia que se está ahogando”.

En una de esas llamadas relata que "se ha desbordado el río, que hay cuatro personas enganchadas a una ventana" que se van a ahogar porque "se los va a llevar el agua de un momento a otro, a los cuatro: dos chicos jóvenes, mi hermana y su marido”.

La transcripción de estos audios están recogidos en un auto de la jueza en el que considera que no procede la petición de aclaración solicitada por el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, respecto al auto en el que se le cita como imputado y reafirma que las nuevas pruebas que se van conociendo "confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados de Salomé Pradas -exconsellera de Justicia e Interior- y de Argüeso.

La defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, que junto a Pradas está citado a declarar el próximo 11 de abril, había solicitado a la jueza que detallara la totalidad de víctimas mortales y dónde se levantó cada cadáver, pues considera que la mayoría de fallecidos, y los primeros levantamientos de cadáveres, se habrían producido en el ámbito de los juzgados de Torrent, no en el de Catarroja. EFE