La Fundación Universitaria Iberoamericana pide "mayor sinergia" público-privada

Madrid, 21 mar (EFE).- El presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), Santos Gracia, cree que debería haber "mayor sinergia" entre las administraciones públicas y la iniciativa privada para llegar "muchísimo más lejos" en las acciones educativas y culturales que proyectan la imagen y la realidad de España en el exterior, especialmente en los países que componen la llamada Iberofonía.

En una entrevista con EFE, el máximo responsable de esta red universitaria española que está presente en Europa, América y África, considera que la colaboración entre lo público y lo privado, sobre todo en el ámbito cultural, podría mejorar muchísimo.

"Nosotros apoyamos como fundación española todas las iniciativas de llevar la cultura y la educación española al mundo. Es conocida nuestra obra cultural, y que hacemos una gran cooperación con todas las embajadas de España", señala.

No obstante, añade, "tenemos que comenzar a pensar que la representación de las actividades de España en el exterior no es únicamente una cuestión que haga el Estado; es una labor que hacemos todos (...) Y una fundación internacional como la nuestra no deja de ser una embajada de España en todas esas 35 sedes que nosotros tenemos".

La enseñanza virtual no es de segundo nivel

La fundación Funiber, de carácter privado, nació a finales de los años noventa, con el objetivo de que la educación superior llegara a cualquier lugar, de democratizar el acceso a la educación superior de manera que no hubiera "una barrera de acceso por motivos económicos o por motivos de distancia", explica su presidente, que es doctor ingeniero industrial.

Para ello, fue pionera en la aplicación de internet a la enseñanza, lo que le permitió desarrollar un modelo de educación a distancia para el nivel superior cuando muy pocos apostaban por ello.

"Hay que ponerse a finales de los años 90, ponerlo en el contexto de esa época. Primero, hablar de educación virtual a finales de los noventa podía ser hasta un pecado", bromea Gracia.

"Nosotros vimos que (internet) era una herramienta útil, y a la vez peligrosa (peligrosa, lo estamos viendo ahora)". Pero "vimos la necesidad de utilizar internet, que iba a ser muy eficaz para la educación, para que llegue a cualquier lugar y, sobre todo, para cumplir una función social".

No obstante, había que convencer a los sistemas universitarios de que la enseñanza virtual "era una herramienta de cooperación y de integración, no una herramienta de invasión cultural ni una educación de segundo nivel".

El covid, asegura Gracia, "ha demostrado que esto no es de segundo nivel".

Actualmente, Funiber combina la educación virtual, sobre todo en el nivel de posgrado, con la educación presencial para los primeros niveles universitarios. EFE

(foto)(vídeo)