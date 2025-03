Joan Plaza: "Hay mecanismos en defensa cogido por los alfileres y nos toca mejorar"

Andorra La Vella, 21 mar (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, tiene claro por dónde pasa la mejora de su equipo, después de las dos derrotas consecutivas y antes de visitar el domingo (13:00 CET) a La Laguna Tenerife, considera que "hay mecanismos en defensa cogido por los alfileres que toca mejorar".

"Llegamos bien. Yo creo que los jugadores entendieron el mensaje y no tanto por mi rueda de prensa porque no creo que ni la vean, pero si por lo que he visto en los entrenamientos. Es un tema natural y necesitamos tiempo para aprender las cosas", dijo Plaza.

El rival del domingo es La Laguna Tenerife, el segundo clasificado de la Liga ACB. No pierden como local desde el 13 de octubre. "Es un rival atípico porque tienen jugadores muy veteranos y algunos de ellos yo les he entrenado. Nosotros tendremos que imponer nuestro juego porque si les dejamos a ellos imponer el suyo sufriremos ya que algunos de estos jugadores llevan seis años jugando juntos".

"Por tanto, queremos jugar de manera seria y no regalar balones. Tenemos que tener la capacidad de competir, ser serios y mostrar solidez, especialmente, cuando encajemos un rival en contra", apuntó.

Elogió a Marcelinho Huertas, base brasileño de La Laguna Tenerife, de 41 años, coincidió con Joan Plaza en el Joventut Badalona: "Le tengo mucho cariño. Fui su primer entrenador cuando llegó al baloncesto español y ha hecho una carrera muy digna".

"El 'tío' ha sido capaz de adaptarse a todas las circunstancias en los equipos dónde ha estado. Él sólo se puede parar así mismo, un ganador, un jugador que disfruta jugando al baloncesto y el problema lo tendrá cuando lo deje y se quede con su mujer en casa sin volver a jugar. A él sólo le puedes parar si rezas", añadió.

El objetivo del MoraBanc será bajar los puntos recibidos. En dos partidos ha encajado una media de 103 puntos: "La idea la tenemos, pero los mecanismos no. Tenemos que ser conscientes que no ganaremos un partido anotando 90 puntos y el rival más". EFE

vds/and/lm