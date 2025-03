Condenado por crear perfiles a nombre de su ex con falsas fotos de los genitales de ella

Almería, 21 mar (EFE).- Una juez de Almería ha impuesto 15 meses de cárcel a un condenado por crear falsos perfiles en redes sociales a nombre de su expareja, en los que publicaba fotos de genitales de otras mujeres que hacía pasar por los de ésta, a la vez que ofrecía sus servicios sexuales.

La sentencia, dictada por conformidad y a la que ha tenido acceso EFE, explica que el acusado mantuvo con la víctima una relación sentimental durante dos años que finalizó en 2016.

Desde principios de 2018, cuando este acusado de origen rumano se enteró de que la mujer había comenzado un nuevo noviazgo, empezó a realizar una serie de acciones para "coartar su tranquilidad emocional" e intentar reanudar el contacto con ella.

De esta forma, comenzó a llamarla y a enviarle mensajes de WhatsApp de forma reiterada para insistirle en que contactase con él, mientras la humillaba y la llamaba "andrajosa" o "mugrienta".

Ante esto, la víctima se vio obligada a bloquearlo, pero el procesado utilizaba otros números de teléfono para seguir con las llamadas y mensajes.

Además, se dedicó a controlar los movimientos de la perjudicada y a vigilarla, llegando a presentarse en la puerta del domicilio de la víctima en Roquetas de Mar (Almería) para permanecer allí durante horas mientras llamaba al timbre para que bajase a hablar con él.

También contactó una y otra vez con personas del entorno de la víctima, como su actual pareja, sus hijos menores, su madre o sus compañeros de trabajo.

"Faltando a la verdad" a todos ellos les dijo para "menoscabar la fama y dignidad" de la víctima que mantenía relaciones irreales con otros hombres a cambio de dinero o que padecía enfermedades como el VIH o la tuberculosis.

Con la misma finalidad creó distintos perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram a nombre de la víctima, a los que subía fotos reales de la perjudicada junto a otras de los genitales de otras mujeres, a los que agregaba comentarios como "soy puta", todo ello para que aquellos que viesen estas publicaciones creyesen que ofrecía sus servicios sexuales.

Asimismo, para que la víctima conociese esto último, le remitía solicitudes de amistad desde dichos perfiles.

Por estos hechos, ha sido condenado a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de coacciones, así como 15 meses de prisión por un delito contra la integridad moral. Se le imponen a su vez sendas órdenes de alejamiento de 500 metros, ambas durante periodos de tres años.

No obstante se ha acordado la suspensión de la pena de cárcel durante dos años, a condición de que no vuelva a delinquir en este periodo y de que participe en programas formativos, culturales o de educación de igualdad de trato y no discriminación. EFE

