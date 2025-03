Tavares: "Tenemos un mes muy importante"

Madrid, 20 mar (EFE).- Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, opinó, tras el triunfo cosechado como locales en la Euroliga ante el ASVEL Villeurbanne francés, que el equipo tiene por delante "un mes muy importante" y que deben intentar sacar todos los partidos que quedan en la fase regular de la competición.

"Tenemos un mes muy importante. Creo que todos los partidos que nos quedan en este mes debemos intentar sacarlos porque eso nos ayudará a estar entre los diez primeros. Lo sabemos perfectamente, tenemos que seguir así y ojalá podamos conseguir todas las victorias", dijo.

Tavares brilló en el duelo al anotar 23 puntos, capturar 6 rebotes, repartir 2 asistencias, completar un robo y poner un tapón para 28 dígitos de valoración: "Me han buscado mucho más. Me han buscado dentro, han insistido, he tenido más oportunidades. No es que haya tenido una oportunidad y después de cinco minutos otra, he tenido oportunidades muy seguidas y creo que he sabido aprovecharlas. Ha salido bien hoy pero hay que seguir entrenando, ser paciente cuando tengo el balón; y creo que eso me ayudará mucho a tener buen porcentaje de tiro".

Preguntado acerca de las palabras elogiosas que suele dedicarle su entrenador, Chus Mateo, indicó: "Lo manejo con normalidad. La única presión que me pongo es intentar trabajar lo máximo y cuidarme al máximo para tener la mayor energía para ayudar al equipo en todo momento. Cuando estoy en la cancha, quiero que pasen cosas y no que no pase nada. Siempre tengo la mentalidad de que cuando entro en la pista, tienen que pasar cosas. Ese es mi objetivo siempre". EFE